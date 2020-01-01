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OnePlus 7 против Apple iPhone XR

Ванплас 7
OnePlus 7
VS
Эпл Айфон XR
Apple iPhone XR

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 мая 2019 года OnePlus 7 с экраном 6.41" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.1-дюймового Apple iPhone XR, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 7
  • Комплектуется на 758 мАч более емким аккумулятором – 3700 против 2942 мАч
  • На 31% лучшая автономность (102 vs 78 часов)
  • Современный порт USB Type-C
  • На 0.31" большая диагональ экрана
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • На 23% выше плотность пикселей (402 vs 326 PPI)
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Тонкие рамки – на 6.5% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Apple iPhone XR
  • Защита корпуса по стандарту IP67
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • На 10% выше максимальная яркость экрана (707 против 643 нит)
  • На 56% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (1136 и 729 баллов)
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик OnePlus 7 и Apple iPhone XR

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.41 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.5% 79%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
OnePlus 7
643 нит
iPhone XR +10%
707 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 157.7 мм 150.9 мм
Ширина 74.8 мм 75.7 мм
Толщина 8.2 мм 8.3 мм
Вес 182 грамма 194 грамма
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Красный, Серый Синий, Черный, Белый, Красный, Желтый, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
OnePlus 7 +8%
85.5%
iPhone XR
79%

Производительность

Тестируем Ванплас 7 и Эпл Айфон XR в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Apple A12 Bionic
Архитектура 1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485) 2 ядра по 2.49 ГГц (Vortex), 4 ядра по 1.59 ГГц (Tempest)
CPU ядер 8 6
Частота 2840 МГц 2490 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 640 Apple GPU
GPU-ядер - 4
Частота GPU 585 МГц 1100 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 NVMe
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
OnePlus 7
729
iPhone XR +56%
1136
Geekbench 5 (многоядерный)
OnePlus 7 +20%
2699
iPhone XR
2255
AnTuTu Benchmark 8
OnePlus 7 +9%
457163
iPhone XR
421197

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) iOS 12 (С обновлением до iOS 14)
Оболочка UI OxygenOS 10.0.5 -
Размер системы из коробки 16 ГБ 11.1 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3700 мАч 2942 мАч
Мощность зарядки 20 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:25 ч. 1:43 ч.
Быстрая зарядка Да, Warp Charge (48% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
OnePlus 7 +3%
13:45 ч.
iPhone XR
13:04 ч.
Время просмотра видео
OnePlus 7 +30%
19:54 ч.
iPhone XR
15:08 ч.
Время разговора (3G)
OnePlus 7 +66%
25:00 ч.
iPhone XR
15:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 7 vs Apple iPhone XR
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Оптический Цифровой
Вспышка - Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Количество объективов 2 (48 МП + 5 MP) 1 (12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC5035 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 3088 x 2316
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 25 мм 32 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
OnePlus 7
н/д
iPhone XR
103
Качества видео
OnePlus 7
н/д
iPhone XR
96
Итоговая оценка камеры
OnePlus 7
н/д
iPhone XR
101

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 16 20

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
OnePlus 7
68 дБ
iPhone XR +14%
77.4 дБ
Музыка
OnePlus 7
73 дБ
iPhone XR +4%
75.6 дБ
Звонок
OnePlus 7 +2%
82 дБ
iPhone XR
80.1 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Май 2019 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.166 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.382 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Чехол
- Защитная пленка для экрана
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Письмо приветствия		 - Смартфон Apple iPhone XR
- USB-адаптер питания
- Кабель Lightning
- Наушники EarPods с коннектором Lightning
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, батарея, камера и коммуникации - выбирайте OnePlus 7, а если программное обеспечение, корпус и звук – то Apple iPhone XR.

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