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OnePlus 7 против Huawei Honor 30

Ванплас 7
OnePlus 7
VS
Хуавей Хонор 30
Huawei Honor 30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 мая 2019 года OnePlus 7 с экраном 6.41" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.53-дюймового Huawei Honor 30, который имеет процессор HiSilicon Kirin 985 5G и вышел на 11 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 7
  • На 29% выше максимальная яркость экрана (643 против 500 нит)
  • Показывает на 16% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Huawei Honor 30
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3700 мАч
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 3.0
  • Функция реверсивной зарядки
  • На 31% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (957 и 729 баллов)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик OnePlus 7 и Huawei Honor 30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.41 дюймов 6.53 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.5% 86.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
OnePlus 7 +29%
643 нит
Honor 30
500 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 157.7 мм 160.3 мм
Ширина 74.8 мм 74.2 мм
Толщина 8.2 мм 8.1 мм
Вес 182 грамма 185 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Красный, Серый Полуночный черный, Изумрудно-Зеленый, Титановый Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
OnePlus 7
85.5%
Honor 30 +1%
86.6%

Производительность

Тестируем Ванплас 7 и Хуавей Хонор 30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 HiSilicon Kirin 985 5G
Архитектура 1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485) 2 ядра по 2.56 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.4 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2560 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 640 Mali-G77
GPU-ядер - 8
Частота GPU 585 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.1
Карта памяти No Nano Memory
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
OnePlus 7
729
Honor 30 +31%
957
Geekbench 5 (многоядерный)
OnePlus 7 +3%
2699
Honor 30
2627
AnTuTu Benchmark 8
OnePlus 7 +16%
457163
Honor 30
394394

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10.0
Оболочка UI OxygenOS 10.0.5 Magic UI 3.1.1
Размер системы из коробки 16 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3700 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 20 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:25 ч. 0:50 ч.
Быстрая зарядка Да, Warp Charge (48% за 30 минут) Да (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
OnePlus 7
13:45 ч.
Honor 30
н/д
Время просмотра видео
OnePlus 7
19:54 ч.
Honor 30
н/д
Время разговора (3G)
OnePlus 7
25:00 ч.
Honor 30
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 7 vs Huawei Honor 30
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 7360 x 4912
Зум Оптический Оптический, 5x
Вспышка - Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 1920 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (48 МП + 5 MP) 4 (40 МП + 8 MP + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC5035 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 6464 x 4864
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 16 21

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Голос
OnePlus 7
68 дБ
Honor 30
н/д
Музыка
OnePlus 7
73 дБ
Honor 30
н/д
Звонок
OnePlus 7
82 дБ
Honor 30
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Май 2019 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.166 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.382 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Чехол
- Защитная пленка для экрана
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Письмо приветствия		 - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее батарея, камера и корпус - выбирайте Huawei Honor 30, а если звук – то OnePlus 7.

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