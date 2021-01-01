OnePlus 7 против Huawei Nova 8i
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 мая 2019 года OnePlus 7 с экраном 6.41" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.67-дюймового Huawei Nova 8i, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 662 и вышел на 27 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать OnePlus 7
- Показывает в 4.2 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 29% выше максимальная яркость экрана (653 против 508 нит)
- Стабилизация изображения
- Возможность записи 4K-видео
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 855
- Стерео динамики
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Huawei Nova 8i
- Смартфон на 2 года и 3 месяца новее
- Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 4300 против 3700 мАч
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.41 дюймов
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2376 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|391 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.5%
|89.4%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|99.7%
|-
|ШИМ (PWM)
|200 Гц
|-
|Время отклика
|7 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|157.7 мм
|161.9 мм
|Ширина
|74.8 мм
|74.7 мм
|Толщина
|8.2 мм
|8.6 мм
|Вес
|182 грамма
|190 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Красный, Серый
|Лунное серебро, Звездное небо
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 855
|Qualcomm Snapdragon 662
|Макс. частота
|2840 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Размер транзистора
|7 нанометров
|11 нанометров
|Графика
|Adreno 640
|Adreno 610
|Частота GPU
|585 МГц
|600 МГц
|FLOPS
|~899 Гфлопс
|~272 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 10
|Оболочка UI
|OxygenOS 10.0.5
|EMUI 11
|Размер системы из коробки
|16 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|3700 мАч
|4300 мАч
|Мощность зарядки
|20 Вт
|66 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Warp Charge (48% за 30 минут)
|Да (60% за 19 минут)
|Время полной зарядки
|1:25 ч.
|0:40 ч.
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|9000 x 7000
|Зум
|Оптический
|Цифровой
|Вспышка
|-
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|-
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|2 (48 МП + 5 МП)
|4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC5035 (CMOS)
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|25 мм
|-
|Размер пикселя
|1 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|16
|13
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2019 года
|Июль 2021 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2019 года
|Июль 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.166 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.382 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Чехол
- Защитная пленка для экрана
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Письмо приветствия
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания 66 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
- Пленка на экран
- Гарнитура
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 7 более удачной покупкой.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1