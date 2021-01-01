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OnePlus 7 против Huawei Nova 8i

Ванплас 7
VS
Хуавей Нова 8i
OnePlus 7
Huawei Nova 8i

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 мая 2019 года OnePlus 7 с экраном 6.41" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.67-дюймового Huawei Nova 8i, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 662 и вышел на 27 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 7
  • Показывает в 4.2 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 29% выше максимальная яркость экрана (653 против 508 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 855
  • Стерео динамики
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Huawei Nova 8i
  • Смартфон на 2 года и 3 месяца новее
  • Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 4300 против 3700 мАч
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
OnePlus 7
vs
Nova 8i

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.41 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2376 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 391 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.5% 89.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.7% -
ШИМ (PWM) 200 Гц -
Время отклика 7 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
OnePlus 7 +29%
653 нит
Nova 8i
508 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 157.7 мм 161.9 мм
Ширина 74.8 мм 74.7 мм
Толщина 8.2 мм 8.6 мм
Вес 182 грамма 190 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Красный, Серый Лунное серебро, Звездное небо
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
OnePlus 7
85.5%
Nova 8i +5%
89.4%

Производительность

Тестируем Ванплас 7 и Хуавей Нова 8i в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Qualcomm Snapdragon 662
Макс. частота 2840 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 11 нанометров
Графика Adreno 640 Adreno 610
Частота GPU 585 МГц 600 МГц
FLOPS ~899 Гфлопс ~272 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
OnePlus 7 +118%
722
Nova 8i
331
Geekbench 5 (многоядерный)
OnePlus 7 +101%
2704
Nova 8i
1345
AnTuTu Benchmark 9
OnePlus 7 +325%
530024
Nova 8i
124728
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10
Оболочка UI OxygenOS 10.0.5 EMUI 11
Размер системы из коробки 16 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3700 мАч 4300 мАч
Мощность зарядки 20 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Warp Charge (48% за 30 минут) Да (60% за 19 минут)
Время полной зарядки 1:25 ч. 0:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
OnePlus 7
13:45 ч.
Nova 8i
н/д
Время просмотра видео
OnePlus 7
19:54 ч.
Nova 8i
н/д
Время разговора (3G)
OnePlus 7
25:00 ч.
Nova 8i
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 7 vs Huawei Nova 8i
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9000 x 7000
Зум Оптический Цифровой
Вспышка - LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (48 МП + 5 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC5035 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм -
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 16 13
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
OnePlus 7
85.6 дБ
Nova 8i
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Май 2019 года Июль 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года Июль 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.166 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.382 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Чехол
- Защитная пленка для экрана
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Письмо приветствия		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания 66 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
- Пленка на экран
- Гарнитура
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 7 более удачной покупкой.

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