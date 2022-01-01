OnePlus 7 против Huawei P20 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 мая 2019 года OnePlus 7 с экраном 6.41" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.1-дюймового Huawei P20 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 14 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать OnePlus 7
- Показывает на 59% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 14% лучшая автономность (30:41 vs 26:54 часов)
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- На 0.31" большая диагональ экрана
- На 9% выше максимальная яркость экрана (638 против 587 нит)
- Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
- Более быстрый тип накопителя - UFS 3.0 против UFS 2.1
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 855
- В 2.1 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 718 и 350 баллов
Причины выбрать Huawei P20 Pro
- Защита корпуса от воды по стандарту IP67
- Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3700 мАч
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Наличие инфракрасного порта
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|OLED
|Размер
|6.41 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2240 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|18.7:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|408 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|85.5%
|82%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|99.7%
|-
|ШИМ (PWM)
|200 Гц
|238 Гц
|Время отклика
|7 мс
|4 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|157.7 мм
|155 мм
|Ширина
|74.8 мм
|73 мм
|Толщина
|8.2 мм
|7.8 мм
|Вес
|182 грамма
|180 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP67
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Красный, Серый
|Синий, Черный, Фиолетовый, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 855
|HiSilicon Kirin 970
|Макс. частота
|2840 МГц
|2360 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
|- 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex A73
|Кэш L3
|2 МБ
|2 МБ
|Размер транзистора
|7 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 640
|Mali G72 MP12
|Частота GPU
|585 МГц
|767 МГц
|FLOPS
|~899 Гфлопс
|~347 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1833 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
|CPU
|146977
|77623
|GPU
|197376
|101795
|Memory
|80086
|69208
|UX
|105341
|83622
|Total score
|524832
|329784
|Stability
|98%
|-
|Graphics test
|18 FPS
|-
|Graphics score
|3035
|-
|PCMark 3.0 score
|9751
|-
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|OxygenOS 10.0.5
|EMUI 10
|Размер системы из коробки
|16 ГБ
|12 ГБ
Батарея
|Объем
|3700 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|20 Вт
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Warp Charge (48% за 30 минут)
|Да, SuperCharge (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:25 ч.
|1:30 ч.
|Веб-серфинг
|10:34 ч.
|10:19 ч.
|Просмотр видео
|14:54 ч.
|10:35 ч.
|Игры
|04:24 ч.
|05:48 ч.
|Режим ожидания
|96 ч.
|82 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|40 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|7360 x 4912
|Зум
|Оптический
|Оптический, 3x
|Вспышка
|-
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (48 МП + 5 МП)
|3 (40 МП + 8 МП + 20 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.74", Sony IMX600 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Монохромный объектив
|-
|- 20 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC5035 (CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Huawei P20 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|5632 x 4224
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|25 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|16
|18
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2019 года
|Март 2018 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2019 года
|Апрель 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.166 Вт/кг
|0.73 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.382 Вт/кг
|1.22 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Чехол
- Защитная пленка для экрана
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Письмо приветствия
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Гарантийный талон
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 7 более удачной покупкой.
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