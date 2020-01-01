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OnePlus 7 против Huawei P40 Lite

Ванплас 7
OnePlus 7
VS
Хуавей П40 Лайт
Huawei P40 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 мая 2019 года OnePlus 7 с экраном 6.41" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.4-дюймового Huawei P40 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 810 и вышел на 9 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 7
  • Показывает на 40% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • На 24% выше максимальная яркость экрана (643 против 520 нит)
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.0 против UFS 2.1
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 25% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (729 и 585 баллов)
Причины выбрать Huawei P40 Lite
  • На 19% лучшая автономность (121 vs 102 часов)
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4200 против 3700 мАч
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Смартфон на 9 месяцев новее
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик OnePlus 7 и Huawei P40 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.41 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2310 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.2:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 398 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.5% 83.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
OnePlus 7 +24%
643 нит
P40 Lite
520 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 157.7 мм 159.2 мм
Ширина 74.8 мм 76.3 мм
Толщина 8.2 мм 8.7 мм
Вес 182 грамма 183 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Красный, Серый Полночный черный, Ярко зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
OnePlus 7 +2%
85.5%
P40 Lite
83.5%

Производительность

Тестируем Ванплас 7 и Хуавей П40 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 HiSilicon Kirin 810
Архитектура 1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485) 2 ядра по 2.27 ГГц (Cortex A76), 6 ядра по 1.88 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2270 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 640 Mali-G52 MP6
GPU-ядер - 6
Частота GPU 585 МГц 820 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1
Карта памяти No Nano Memory
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
OnePlus 7 +25%
729
P40 Lite
585
Geekbench 5 (многоядерный)
OnePlus 7 +45%
2699
P40 Lite
1856
AnTuTu Benchmark 8
OnePlus 7 +40%
457163
P40 Lite
325961

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10.0
Оболочка UI OxygenOS 10.0.5 EMUI 10
Размер системы из коробки 16 ГБ 14.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3700 мАч 4200 мАч
Мощность зарядки 20 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:25 ч. 1:10 ч.
Быстрая зарядка Да, Warp Charge (48% за 30 минут) Да (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
OnePlus 7
13:45 ч.
P40 Lite +34%
18:04 ч.
Время просмотра видео
OnePlus 7 +25%
19:54 ч.
P40 Lite
15:58 ч.
Время разговора (3G)
OnePlus 7
25:00 ч.
P40 Lite +33%
33:21 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 7 vs Huawei P40 Lite
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Оптический Цифровой
Вспышка - LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (48 МП + 5 MP) 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC5035 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм -
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 16 12

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Голос
OnePlus 7
68 дБ
P40 Lite
н/д
Музыка
OnePlus 7
73 дБ
P40 Lite
н/д
Звонок
OnePlus 7
82 дБ
P40 Lite
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Май 2019 года Февраль 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.166 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.382 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Чехол
- Защитная пленка для экрана
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Письмо приветствия		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, камера, корпус и звук - выбирайте OnePlus 7, а если батарея – то Huawei P40 Lite.

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