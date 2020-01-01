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OnePlus 7 против Huawei P40 Pro

Ванплас 7
OnePlus 7
VS
Хуавей П40 Про
Huawei P40 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 мая 2019 года OnePlus 7 с экраном 6.41" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.58-дюймового Huawei P40 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 5G и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 7
  • На 9% лучшая автономность (102 vs 94 часов)
  • На 30% выше максимальная яркость экрана (643 против 495 нит)
  • Стерео динамики
  • Весит на 27 граммов меньше
Причины выбрать Huawei P40 Pro
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Запись замедленной съемки в 7680 FPS
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4200 против 3700 мАч
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Тонкие рамки – на 6.1% выше полезная площадь экрана
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик OnePlus 7 и Huawei P40 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.41 дюймов 6.58 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1200 x 2640 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 441 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.5% 91.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
OnePlus 7 +30%
643 нит
P40 Pro
495 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 157.7 мм 158.2 мм
Ширина 74.8 мм 72.6 мм
Толщина 8.2 мм 9 мм
Вес 182 грамма 209 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Красный, Серый Черный, Мерцающий серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
OnePlus 7
85.5%
P40 Pro +7%
91.6%

Производительность

Тестируем Ванплас 7 и Хуавей П40 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 HiSilicon Kirin 990 5G
Архитектура 1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485) 2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.36 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2860 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 640 Mali-G76 MP16
GPU-ядер - 16
Частота GPU 585 МГц 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.0
Карта памяти No Nano Memory
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
OnePlus 7
729
P40 Pro +8%
787
Geekbench 5 (многоядерный)
OnePlus 7
2699
P40 Pro +19%
3213
AnTuTu Benchmark 8
OnePlus 7
457163
P40 Pro +7%
487053

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10.0
Оболочка UI OxygenOS 10.0.5 EMUI 10.1
Размер системы из коробки 16 ГБ 16.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3700 мАч 4200 мАч
Мощность зарядки 20 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:25 ч. 0:40 ч.
Быстрая зарядка Да, Warp Charge (48% за 30 минут) Да (100% за 40 минут)
Беспроводная зарядка Нет Да (27 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
OnePlus 7
13:45 ч.
P40 Pro +13%
15:14 ч.
Время просмотра видео
OnePlus 7 +8%
19:54 ч.
P40 Pro
18:11 ч.
Время разговора (3G)
OnePlus 7 +12%
25:00 ч.
P40 Pro
22:42 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 7 vs Huawei P40 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8200 x 6100
Зум Оптический Оптический, 5x
Вспышка - Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 7680 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (48 МП + 5 MP) 4 (50 МП + 12 MP + 40 MP + 0 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 2.44 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.54", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC5035 (CMOS)
Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Huawei P40 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 6464 x 4864
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 25 мм 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
OnePlus 7
н/д
P40 Pro
140
Качества видео
OnePlus 7
н/д
P40 Pro
105
Итоговая оценка камеры
OnePlus 7
н/д
P40 Pro
128

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 16 21

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
OnePlus 7
68 дБ
P40 Pro
н/д
Музыка
OnePlus 7
73 дБ
P40 Pro
н/д
Звонок
OnePlus 7
82 дБ
P40 Pro
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Май 2019 года Март 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.166 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.382 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Чехол
- Защитная пленка для экрана
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Письмо приветствия		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
- Наушники
- Чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P40 Pro более удачной покупкой.

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