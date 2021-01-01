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OnePlus 7T Pro против Apple iPhone 13 Pro

Ванплас 7Т Про
VS
Эпл Айфон 13 Про
OnePlus 7T Pro
Apple iPhone 13 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 октября 2019 года OnePlus 7T Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 855 Plus, против 6.1-дюймового Apple iPhone 13 Pro, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 24 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 7T Pro
  • На 0.57" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 990 мАч более емким аккумулятором – 4085 против 3095 мАч
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • На 12% выше плотность пикселей (516 vs 460 PPI)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.0 против NVMe
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
Причины выбрать Apple iPhone 13 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 67% выше максимальная яркость экрана (1012 против 606 нит)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем OnePlus
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
7T Pro
vs
iPhone 13 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.67 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1440 x 3120 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 516 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 88.1% 86%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% -
ШИМ (PWM) 294 Гц -
Время отклика 7 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
7T Pro
606 нит
iPhone 13 Pro +67%
1012 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 162.6 мм 146.7 мм
Ширина 75.9 мм 71.5 мм
Толщина 8.8 мм 7.65 мм
Вес 206 граммов 204 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий Небесно-голубой, Серебристый, Золотой, Графитовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
7T Pro +2%
88.1%
iPhone 13 Pro
86%

Производительность

Тестируем Ванплас 7Т Про и Эпл Айфон 13 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Plus Apple A15 Bionic
Макс. частота 2960 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.96 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.2 ГГц: Avalanche
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 640 Apple GPU
Частота GPU 700 МГц -
FLOPS ~1036 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128, 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
7T Pro
725
iPhone 13 Pro
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
7T Pro
2934
iPhone 13 Pro
н/д
AnTuTu Benchmark 7
7T Pro
399297
iPhone 13 Pro
н/д
AnTuTu Benchmark 8
7T Pro
495425
iPhone 13 Pro
н/д
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Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 iOS 15
Оболочка UI OxygenOS 10.0 -
Размер системы из коробки 28 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4085 мАч 3095 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Warp Charge 30T (50% за 20 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:00 ч. -

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
7T Pro
12:03 ч.
iPhone 13 Pro
н/д
Время просмотра видео
7T Pro
18:15 ч.
iPhone 13 Pro
н/д
Время разговора (3G)
7T Pro
34:45 ч.
iPhone 13 Pro
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 7T Pro vs Apple iPhone 13 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4032 x 3024
Зум Оптический, 3x Оптический, 3x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 16 МП) 4 (12 МП + 12 МП + 12 МП + 0 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.9 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 78 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4032 x 3024
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 25 мм 23 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3" 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 20
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
7T Pro
81.4 дБ
iPhone 13 Pro
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Октябрь 2019 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Прозрачный чехол
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наклейки		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, коммуникации и корпус - выбирайте Apple iPhone 13 Pro, а если производительность – то OnePlus 7T Pro.

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