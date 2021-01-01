Главная > Сравнение смартфонов > 7T Pro vs iPhone XS – что лучше выбрать?

OnePlus 7T Pro против Apple iPhone XS

Ванплас 7Т Про
VS
Эпл Айфон XS
OnePlus 7T Pro
Apple iPhone XS

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 октября 2019 года OnePlus 7T Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 855 Plus, против 5.8-дюймового Apple iPhone XS, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 7T Pro
  • На 0.87" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1427 мАч более емким аккумулятором – 4085 против 2658 мАч
  • На 39% лучшая автономность (100 vs 72 часов)
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Современный порт USB Type-C
  • Показывает на 42% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • На 13% выше плотность пикселей (516 vs 458 PPI)
  • Тонкие рамки – на 5.2% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Apple iPhone XS
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 10 Вт
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем OnePlus
  • На 13% выше максимальная яркость экрана (658 против 584 нит)
  • На 53% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1107 и 722 баллов
  • Весит на 29 граммов меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5 мм уже
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
7T Pro
vs
iPhone XS

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.67 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1440 x 3120 пикселей 1125 x 2436 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 516 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88.1% 82.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% 98.8%
ШИМ (PWM) 294 Гц 240 Гц
Время отклика 7 мс 4.4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
7T Pro
584 нит
iPhone XS +13%
658 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 162.6 мм 143.6 мм
Ширина 75.9 мм 70.9 мм
Толщина 8.8 мм 7.7 мм
Вес 206 граммов 177 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий Золотой, Серый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
7T Pro +6%
88.1%
iPhone XS
82.9%

Производительность

Тестируем Ванплас 7Т Про и Эпл Айфон XS в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Plus Apple A12 Bionic
Макс. частота 2960 МГц 2490 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.96 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest
- 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 640 Apple A12 Bionic GPU
Частота GPU 700 МГц 1100 МГц
FLOPS ~1036 Гфлопс ~560 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 64, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
7T Pro
722
iPhone XS +53%
1107
Geekbench 5 (многоядерный)
7T Pro +1%
2840
iPhone XS
2813
AnTuTu Benchmark 7
7T Pro +2%
390710
iPhone XS
384156
AnTuTu Benchmark 8
7T Pro +42%
486828
iPhone XS
342040
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 iOS 12 (С обновлением до iOS 14.4)
Оболочка UI OxygenOS 10.0 -
Размер системы из коробки 28 ГБ 11.8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4085 мАч 2658 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Warp Charge 30T (50% за 20 минут) Да (50% за 60 минут)
Время полной зарядки 1:00 ч. 2:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
7T Pro +18%
12:03 ч.
iPhone XS
10:20 ч.
Время просмотра видео
7T Pro +62%
18:15 ч.
iPhone XS
11:21 ч.
Время разговора (3G)
7T Pro +144%
34:45 ч.
iPhone XS
14:10 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 7T Pro vs Apple iPhone XS
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Оптический, 3x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 16 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 78 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 3088 x 2316
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 25 мм 32 мм
Размер пикселя 1 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 16
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
7T Pro
81.4 дБ
iPhone XS +7%
87.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Октябрь 2019 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года Сентябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Прозрачный чехол
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наклейки		 - iPhone XS
- USB-адаптер питания
- Кабель Lightning
- Наушники EarPods с коннектором Lightning
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность, камера и коммуникации - выбирайте OnePlus 7T Pro, а если программное обеспечение, корпус и звук – то Apple iPhone XS.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Mi 9 или OnePlus 7T Pro
2. Huawei P30 Pro или OnePlus 7T Pro
3. Apple iPhone 11 Pro Max или OnePlus 7T Pro
4. Samsung Galaxy S20 или OnePlus 7T Pro
5. OnePlus 8 Pro или 7T Pro
6. Apple iPhone 11 или iPhone XS
7. Huawei P30 Pro или Apple iPhone XS
8. Apple iPhone 11 Pro Max или iPhone XS
9. Samsung Galaxy S20 или Apple iPhone XS
10. Apple iPhone X или iPhone XS

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях