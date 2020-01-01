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OnePlus 7T Pro против OnePlus 7T

Ванплас 7Т Про
OnePlus 7T Pro
VS
Ванплас 7Т
OnePlus 7T

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 октября 2019 года OnePlus 7T Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 855 Plus, против 6.55-дюймового OnePlus 7T, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 7T Pro
  • На 28% выше плотность пикселей (516 vs 402 PPI)
  • На 11% лучшая автономность (100 vs 90 часов)
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
Причины выбрать OnePlus 7T
  • Защита корпуса по стандарту IPX4
  • На 25% выше максимальная яркость экрана (750 против 598 нит)
  • Весит на 16 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик OnePlus 7T Pro и OnePlus 7T

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.55 дюймов
Разрешение 1440 x 3120 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 516 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 88.1% 86.74%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
7T Pro
598 нит
OnePlus 7T +25%
750 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 162.6 мм 160.9 мм
Ширина 75.9 мм 74.5 мм
Толщина 8.8 мм 8.1 мм
Вес 206 граммов 190 граммов
Водонепроницаемость Нет IPX4
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий Серебристый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
7T Pro +2%
88.1%
OnePlus 7T
86.74%

Производительность

Тестируем Ванплас 7Т Про и Ванплас 7Т в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Plus Qualcomm Snapdragon 855 Plus
Архитектура 1 ядро по 2.96 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485) 1 ядро по 2.96 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
CPU ядер 8 8
Частота 2960 МГц 2960 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 640 Adreno 640
Частота GPU 700 МГц 627 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.0
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
7T Pro
734
OnePlus 7T +3%
759
Geekbench 5 (многоядерный)
7T Pro +2%
2914
OnePlus 7T
2860
AnTuTu Benchmark 8
7T Pro
485611
OnePlus 7T
487013

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 10.0
Оболочка UI OxygenOS 10.0 OxygenOS 10.0.7
Размер системы из коробки 28 ГБ 27 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4085 мАч 3800 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:00 ч. 1:00 ч.
Быстрая зарядка Да, Warp Charge 30T (50% за 20 минут) Да, Warp Charge 3T (35% за 15 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
7T Pro
12:03 ч.
OnePlus 7T +1%
12:11 ч.
Время просмотра видео
7T Pro
18:15 ч.
OnePlus 7T
18:11 ч.
Время разговора (3G)
7T Pro +17%
34:45 ч.
OnePlus 7T
29:35 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 7T Pro vs OnePlus 7T
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Оптический, 3x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 117°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 16 MP) 3 (48 МП + 12 MP + 16 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 78 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 51 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (BSI CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм 25 мм
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
7T Pro
н/д
OnePlus 7T
122
Качества видео
7T Pro
н/д
OnePlus 7T
96
Итоговая оценка камеры
7T Pro
н/д
OnePlus 7T
114

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 18 16

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
7T Pro +14%
90 дБ
OnePlus 7T
79 дБ
Музыка
7T Pro
75 дБ
OnePlus 7T +3%
77 дБ
Звонок
7T Pro
82 дБ
OnePlus 7T +11%
91 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2019 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.04 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.4 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Прозрачный чехол
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наклейки		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (30 Ватт)
- Чехол
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, батарея и камера - выбирайте OnePlus 7T Pro, а если корпус – то OnePlus 7T.

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