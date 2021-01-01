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OnePlus 7T против Apple iPhone 12 Pro Max

Ванплас 7Т
OnePlus 7T
VS
Эпл Айфон 12 Про Макс
Apple iPhone 12 Pro Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 сентября 2019 года OnePlus 7T с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 855 Plus, против 6.7-дюймового Apple iPhone 12 Pro Max, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 7T
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Современный порт USB Type-C
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.0 против NVMe
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
  • Весит на 36 граммов меньше
Причины выбрать Apple iPhone 12 Pro Max
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Камера имеет оптический зум 2.5x
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем OnePlus
  • Показывает на 30% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • На 9% выше максимальная яркость экрана (827 против 757 нит)
  • На 14% выше плотность пикселей (458 vs 402 PPI)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
OnePlus 7T
vs
iPhone 12 Pro Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.55 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1284 x 2778 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 86.74% 87.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.6% 99.4%
ШИМ (PWM) 357 Гц 238 Гц
Время отклика 6 мс 8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
OnePlus 7T
757 нит
iPhone 12 Pro Max +9%
827 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 160.9 мм 160.8 мм
Ширина 74.5 мм 78.1 мм
Толщина 8.1 мм 7.4 мм
Вес 190 граммов 226 граммов
Водонепроницаемость IPX4 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Серебристый, Синий Графитовый, Серебристый, Золотой, "Тихоокеанский синий"
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
OnePlus 7T
86.74%
iPhone 12 Pro Max +1%
87.4%

Производительность

Тестируем Ванплас 7Т и Эпл Айфон 12 Про Макс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Plus Apple A14 Bionic
Макс. частота 2960 МГц 3100 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.96 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Icestorm
- 2 ядра по 2.99 ГГц: Firestorm
Кэш L3 2 МБ 8 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 640 Apple GPU
Частота GPU 627 МГц -
FLOPS ~1036 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 NVMe
Карта памяти No No

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
OnePlus 7T
760
iPhone 12 Pro Max +113%
1620
Geekbench 5 (многоядерный)
OnePlus 7T
2874
iPhone 12 Pro Max +48%
4262
AnTuTu Benchmark 8
OnePlus 7T
491877
iPhone 12 Pro Max +30%
638215

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 iOS 14.1 (С обновлением до iOS 14.2)
Оболочка UI OxygenOS 10.0.7 -
Размер системы из коробки 27 ГБ 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3800 мАч 3687 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Warp Charge 3T (35% за 15 минут) Да (55% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:00 ч. 1:32 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
OnePlus 7T
12:11 ч.
iPhone 12 Pro Max +17%
14:13 ч.
Время просмотра видео
OnePlus 7T +19%
18:11 ч.
iPhone 12 Pro Max
15:17 ч.
Время разговора (3G)
OnePlus 7T +44%
29:35 ч.
iPhone 12 Pro Max
20:45 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 7T vs Apple iPhone 12 Pro Max
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4290 x 2800
Зум Оптический, 2x Оптический, 2.5x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 117° 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 12 МП + 16 МП) 4 (12 МП + 12 МП + 12 МП + 0 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 51 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 65 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 12 Pro Max от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4290 x 2800
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 25 мм 23 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 -
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 16 22
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
OnePlus 7T +4%
85.2 дБ
iPhone 12 Pro Max
81.6 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2019 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.04 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.4 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (30 Ватт)
- Чехол
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 12 Pro Max более удачной покупкой.

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