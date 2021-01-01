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OnePlus 7T против Apple iPhone X

Ванплас 7Т
VS
Эпл Айфон X
OnePlus 7T
Apple iPhone X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 сентября 2019 года OnePlus 7T с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 855 Plus, против 5.8-дюймового Apple iPhone X, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 25 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 7T
  • Имеет в 2.7 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 3 ГБ
  • Показывает на 89% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 0.75" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1084 мАч более емким аккумулятором – 3800 против 2716 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Современный порт USB Type-C
  • На 22% лучшая автономность (90 vs 74 часов)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • На 11% выше максимальная яркость экрана (739 против 665 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Apple iPhone X
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 7.5 Вт
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем OnePlus
  • На 14% выше плотность пикселей (458 vs 402 PPI)
  • На 26% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 929 и 736 баллов
  • Весит на 16 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
OnePlus 7T
vs
iPhone X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.55 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1125 x 2436 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.74% 82.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.6% 99.3%
ШИМ (PWM) 357 Гц 240 Гц
Время отклика 6 мс 2.2 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
OnePlus 7T +11%
739 нит
iPhone X
665 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 160.9 мм 143.6 мм
Ширина 74.5 мм 70.9 мм
Толщина 8.1 мм 7.7 мм
Вес 190 граммов 174 грамма
Водонепроницаемость IPX4 IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Серебристый, Синий Серебристый, Серый космос
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
OnePlus 7T +5%
86.74%
iPhone X
82.9%

Производительность

Тестируем Ванплас 7Т и Эпл Айфон X в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Plus Apple A11 Bionic
Макс. частота 2960 МГц 2390 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.96 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)		 - 4 ядра по 2.39 ГГц: Mistral
- 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 640 Apple GPU
Частота GPU 627 МГц -
FLOPS ~1036 Гфлопс ~325 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
OnePlus 7T
736
iPhone X +26%
929
Geekbench 5 (многоядерный)
OnePlus 7T +17%
2786
iPhone X
2387
AnTuTu Benchmark 7
OnePlus 7T +45%
358120
iPhone X
247466
AnTuTu Benchmark 8
OnePlus 7T +89%
475279
iPhone X
251266
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 11.0) iOS 11.1 (С обновлением до iOS 14.4)
Оболочка UI OxygenOS 10.0.7 -
Размер системы из коробки 27 ГБ 5.3 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3800 мАч 2716 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Warp Charge 3T (35% за 15 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:00 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
OnePlus 7T +31%
12:11 ч.
iPhone X
9:26 ч.
Время просмотра видео
OnePlus 7T +50%
18:11 ч.
iPhone X
12:07 ч.
Время разговора (3G)
OnePlus 7T +54%
29:35 ч.
iPhone X
19:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 7T vs Apple iPhone X
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 117° -
Количество объективов 3 (48 МП + 12 МП + 16 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Duo Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 51 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (BSI CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone X от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 3472 x 2063
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 25 мм 32 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
OnePlus 7T +21%
122
iPhone X
101
Качество видео
OnePlus 7T +8%
96
iPhone X
89
Итоговая оценка камеры
OnePlus 7T +18%
114
iPhone X
97

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 16 16
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
OnePlus 7T
85.2 дБ
iPhone X
85.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2019 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года Ноябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.04 Вт/кг 0.87 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.4 Вт/кг 0.97 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (30 Ватт)
- Чехол
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Гарнитура EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер Lightning на 3.5 мм
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 7T более удачной покупкой.

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