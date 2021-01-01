OnePlus 7T против Huawei Honor 50 SE
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 сентября 2019 года OnePlus 7T с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 855 Plus, против 6.78-дюймового Huawei Honor 50 SE, который имеет процессор MediaTek Dimensity 900 5G и вышел на 21 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать OnePlus 7T
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Стабилизация изображения
- AMOLED экран (против LTPS LCD у конкурента)
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- На 8% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 759 и 703 баллов
Причины выбрать Huawei Honor 50 SE
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
80
82
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
79
69
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
74
76
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
61
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
83
88
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
73
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|LTPS LCD
|Размер
|6.55 дюймов
|6.78 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2388 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|387 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|-
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|86.74%
|89.4%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|-
|Цветовой охват sRGB
|99.6%
|-
|ШИМ (PWM)
|357 Гц
|-
|Время отклика
|6 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|160.9 мм
|164.7 мм
|Ширина
|74.5 мм
|75.6 мм
|Толщина
|8.1 мм
|8 мм
|Вес
|190 граммов
|191 грамм
|Водонепроницаемость
|IPX4
|-
|Материал задней панели
|Стекло
|-
|Материал рамки
|Металл
|-
|Доступные цвета
|Серебристый, Синий
|Синий, Черный, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 855 Plus
|MediaTek Dimensity 900 5G
|Макс. частота
|2960 МГц
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.96 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Размер транзистора
|7 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 640
|Mali-G68 MC4
|Частота GPU
|627 МГц
|-
|FLOPS
|~1036 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|-
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|-
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
OnePlus 7T +8%
759
703
Geekbench 5 (многоядерный)
OnePlus 7T +34%
2822
2100
AnTuTu Benchmark 7
365268
AnTuTu Benchmark 8
488599
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0 (С обновлением до Android 11.0)
|Android 11
|Оболочка UI
|OxygenOS 10.0.7
|Magic UI 4.2
|Размер системы из коробки
|27 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|3800 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|66 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Warp Charge 3T (35% за 15 минут)
|Да (75% за 20 минут)
|Время полной зарядки
|1:00 ч.
|0:36 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:11 ч.
Время просмотра видео
18:11 ч.
Время разговора (3G)
29:35 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|12032 x 9204
|Зум
|Оптический, 2x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|-
|Угол широкоугольного объектива
|117°
|120°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 12 МП + 16 МП)
|3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 51 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (BSI CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|25 мм
|-
|Размер пикселя
|1 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|1/2.74"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
122
Качество видео
96
Итоговая оценка камеры
114
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC, SBAS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|16
|-
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|-
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2019 года
|Июнь 2021 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2019 года
|Июнь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Ожидается
|Уровень излучения SAR для головы
|1.04 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.4 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (30 Ватт)
- Чехол
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (66 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера и звук - выбирайте OnePlus 7T, а если коммуникации и корпус – то Huawei Honor 50 SE.
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