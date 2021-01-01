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OnePlus 7T против Huawei Honor 50 SE

Ванплас 7Т
VS
Хуавей Хонор 50 SE
OnePlus 7T
Huawei Honor 50 SE

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 сентября 2019 года OnePlus 7T с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 855 Plus, против 6.78-дюймового Huawei Honor 50 SE, который имеет процессор MediaTek Dimensity 900 5G и вышел на 21 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 7T
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Стабилизация изображения
  • AMOLED экран (против LTPS LCD у конкурента)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 8% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 759 и 703 баллов
Причины выбрать Huawei Honor 50 SE
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
OnePlus 7T
vs
Honor 50 SE

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED LTPS LCD
Размер 6.55 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2388 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 387 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ -
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.74% 89.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.6% -
ШИМ (PWM) 357 Гц -
Время отклика 6 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
OnePlus 7T
744 нит
Honor 50 SE
н/д
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 160.9 мм 164.7 мм
Ширина 74.5 мм 75.6 мм
Толщина 8.1 мм 8 мм
Вес 190 граммов 191 грамм
Водонепроницаемость IPX4 -
Материал задней панели Стекло -
Материал рамки Металл -
Доступные цвета Серебристый, Синий Синий, Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
OnePlus 7T
86.74%
Honor 50 SE +3%
89.4%

Производительность

Тестируем Ванплас 7Т и Хуавей Хонор 50 SE в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Plus MediaTek Dimensity 900 5G
Макс. частота 2960 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.96 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 640 Mali-G68 MC4
Частота GPU 627 МГц -
FLOPS ~1036 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X -
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 -
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
OnePlus 7T +8%
759
Honor 50 SE
703
Geekbench 5 (многоядерный)
OnePlus 7T +34%
2822
Honor 50 SE
2100
AnTuTu Benchmark 7
OnePlus 7T
365268
Honor 50 SE
н/д
AnTuTu Benchmark 8
OnePlus 7T
488599
Honor 50 SE
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 11.0) Android 11
Оболочка UI OxygenOS 10.0.7 Magic UI 4.2
Размер системы из коробки 27 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3800 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Warp Charge 3T (35% за 15 минут) Да (75% за 20 минут)
Время полной зарядки 1:00 ч. 0:36 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
OnePlus 7T
12:11 ч.
Honor 50 SE
н/д
Время просмотра видео
OnePlus 7T
18:11 ч.
Honor 50 SE
н/д
Время разговора (3G)
OnePlus 7T
29:35 ч.
Honor 50 SE
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 7T vs Huawei Honor 50 SE
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 12032 x 9204
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 117° 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 12 МП + 16 МП) 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 51 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 25 мм -
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/2.74"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 16 -
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео -
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
OnePlus 7T
85.2 дБ
Honor 50 SE
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года Июнь 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Уровень излучения SAR для головы 1.04 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.4 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (30 Ватт)
- Чехол
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (66 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера и звук - выбирайте OnePlus 7T, а если коммуникации и корпус – то Huawei Honor 50 SE.

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