OnePlus 7T против Huawei Honor 9X
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 сентября 2019 года OnePlus 7T с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 855 Plus, против 6.59-дюймового Huawei Honor 9X, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать OnePlus 7T
- Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
- Показывает в 2.7 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- На 62% выше максимальная яркость экрана (739 против 455 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Быстрая зарядка мощностью 30 Ватт
- Стабилизация изображения
- Возможность записи 4K-видео
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 855 Plus
Причины выбрать Huawei Honor 9X
- На 10% лучшая автономность (99 vs 90 часов)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
79
62
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
83
37
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
66
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
51
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
81
64
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
77
55
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.55 дюймов
|6.59 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|391 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|86.74%
|84.3%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|-
|Цветовой охват sRGB
|99.6%
|99%
|ШИМ (PWM)
|357 Гц
|Не обнаружено
|Время отклика
|6 мс
|29 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|969:1
Дизайн и корпус
|Высота
|160.9 мм
|163.5 мм
|Ширина
|74.5 мм
|77.3 мм
|Толщина
|8.1 мм
|8.8 мм
|Вес
|190 граммов
|196.8 граммов
|Водонепроницаемость
|IPX4
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Серебристый, Синий
|Сапфировый Синий, Черный, Изумрудно-Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 855 Plus
|HiSilicon Kirin 710F
|Макс. частота
|2960 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.96 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
|- 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Размер транзистора
|7 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Adreno 640
|Mali-G51
|Частота GPU
|627 МГц
|650 МГц
|FLOPS
|~1036 Гфлопс
|~225 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|Нет
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
OnePlus 7T +127%
736
324
Geekbench 5 (многоядерный)
OnePlus 7T +106%
2786
1350
AnTuTu Benchmark 7
OnePlus 7T +156%
358120
139894
AnTuTu Benchmark 8
OnePlus 7T +170%
475279
175894
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0 (С обновлением до Android 11.0)
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|OxygenOS 10.0.7
|EMUI 10
|Размер системы из коробки
|27 ГБ
|15.4 ГБ
Батарея
|Объем
|3800 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Warp Charge 3T (35% за 15 минут)
|Нет
|Время полной зарядки
|1:00 ч.
|2:25 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:11 ч.
Honor 9X +2%
12:38 ч.
Время просмотра видео
OnePlus 7T +51%
18:11 ч.
12:02 ч.
Время разговора (3G)
OnePlus 7T +4%
29:35 ч.
28:21 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 2x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|117°
|-
|Количество объективов
|3 (48 МП + 12 МП + 16 МП)
|2 (48 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 51 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (BSI CMOS)
|-
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|25 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|1/3"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
122
Качество видео
96
Итоговая оценка камеры
114
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|16
|4
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2019 года
|Июль 2019 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2019 года
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.04 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.4 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (30 Ватт)
- Чехол
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (10 Вт)
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлеченя SIM
- Чехол
- Защитная пленка
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 7T более удачной покупкой.
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