Главная > Сравнение смартфонов > OnePlus 7T vs Nova 8i – что лучше выбрать?

OnePlus 7T против Huawei Nova 8i

Ванплас 7Т
VS
Хуавей Нова 8i
OnePlus 7T
Huawei Nova 8i

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 сентября 2019 года OnePlus 7T с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 855 Plus, против 6.67-дюймового Huawei Nova 8i, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 662 и вышел на 22 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 7T
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
  • Показывает в 4.4 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 48% выше максимальная яркость экрана (752 против 508 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 855 Plus
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Huawei Nova 8i
  • Смартфон на 1 год и 10 месяцев новее
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4300 против 3800 мАч
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
OnePlus 7T
vs
Nova 8i

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.55 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2376 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 391 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.74% 89.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.6% -
ШИМ (PWM) 357 Гц -
Время отклика 6 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
OnePlus 7T +48%
752 нит
Nova 8i
508 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 160.9 мм 161.9 мм
Ширина 74.5 мм 74.7 мм
Толщина 8.1 мм 8.6 мм
Вес 190 граммов 190 граммов
Водонепроницаемость IPX4 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Серебристый, Синий Лунное серебро, Звездное небо
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
OnePlus 7T
86.74%
Nova 8i +3%
89.4%

Производительность

Тестируем Ванплас 7Т и Хуавей Нова 8i в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Plus Qualcomm Snapdragon 662
Макс. частота 2960 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.96 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 11 нанометров
Графика Adreno 640 Adreno 610
Частота GPU 627 МГц 600 МГц
FLOPS ~1036 Гфлопс ~272 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
OnePlus 7T +131%
763
Nova 8i
331
Geekbench 5 (многоядерный)
OnePlus 7T +113%
2864
Nova 8i
1345
AnTuTu Benchmark 9
OnePlus 7T +344%
553915
Nova 8i
124728
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 11.0) Android 10
Оболочка UI OxygenOS 10.0.7 EMUI 11
Размер системы из коробки 27 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3800 мАч 4300 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Warp Charge 3T (35% за 15 минут) Да (60% за 19 минут)
Время полной зарядки 1:00 ч. 0:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
OnePlus 7T
12:11 ч.
Nova 8i
н/д
Время просмотра видео
OnePlus 7T
18:11 ч.
Nova 8i
н/д
Время разговора (3G)
OnePlus 7T
29:35 ч.
Nova 8i
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 7T vs Huawei Nova 8i
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9000 x 7000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 117° 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 12 МП + 16 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 51 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм -
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
OnePlus 7T
122
Nova 8i
н/д
Качество видео
OnePlus 7T
96
Nova 8i
н/д
Итоговая оценка камеры
OnePlus 7T
114
Nova 8i
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 16 13
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
OnePlus 7T
85.2 дБ
Nova 8i
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года Июль 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года Июль 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.04 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.4 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (30 Ватт)
- Чехол
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания 66 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
- Пленка на экран
- Гарнитура
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 7T более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. OnePlus 7T и Xiaomi Mi 9T Pro
2. OnePlus 7T и Xiaomi Mi Note 10 Pro
3. OnePlus 7T и Huawei P40 Pro
4. OnePlus 7T и OnePlus 7
5. OnePlus 7T и Oppo Realme X2 Pro
6. Huawei Nova 8i и Xiaomi Poco X3 Pro
7. Huawei Nova 8i и Nova 8 Pro
8. Huawei Nova 8i и Nova 7i
9. Huawei Nova 8i и Nova 8

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры