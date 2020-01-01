OnePlus 7T против Meizu 16s Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 сентября 2019 года OnePlus 7T с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 855 Plus, против 6.2-дюймового Meizu 16s Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать OnePlus 7T
- Защита корпуса по стандарту IPX4
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- На 83% выше максимальная яркость экрана (750 против 410 нит)
- Стабилизация изображения
- На 0.35" большая диагональ экрана
- Стерео динамики
- Более новая ОС: Android 10 против 9
- Более быстрый тип накопителя - UFS 3.0 против UFS 2.1
- Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Meizu 16s Pro
- Весит на 24 грамма меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
67
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
86
85
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
77
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
72
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
83
80
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
74
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик OnePlus 7T и Meizu 16s Pro
Экран
|Тип
|AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|6.55 дюймов
|6.2 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2232 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|18.5:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|400 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|86.74%
|87.2%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - Always-On Display
- DC Dimming
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|160.9 мм
|151.9 мм
|Ширина
|74.5 мм
|73.4 мм
|Толщина
|8.1 мм
|7.7 мм
|Вес
|190 граммов
|166 граммов
|Водонепроницаемость
|IPX4
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Серебристый, Синий
|Черный, Зеленый, Белый, Градиентовый белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 855 Plus
|Qualcomm Snapdragon 855 Plus
|Архитектура
|1 ядро по 2.96 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
|1 ядра по 2.96 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2960 МГц
|2960 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 640
|Adreno 640
|Частота GPU
|627 МГц
|625 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2266 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
OnePlus 7T +1%
759
748
Geekbench 5 (многоядерный)
OnePlus 7T +5%
2860
2719
AnTuTu Benchmark 8
487013
488534
Таблица смартфонов в AnTuTu 8 (#38 и #36)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Android 9.0
|Оболочка UI
|OxygenOS 10.0.7
|Flyme 8
|Размер системы из коробки
|27 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|3800 мАч
|3600 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|24 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:00 ч.
|1:45 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Warp Charge 3T (35% за 15 минут)
|Да, mCharge (50% за 35 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:11 ч.
Время просмотра видео
18:11 ч.
Время разговора (3G)
29:35 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 2x
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|117°
|117°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 12 MP + 16 MP)
|3 (48 МП + 20 MP + 16 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 51 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 20 МП
- Апертура: f/2.6
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX350 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (BSI CMOS)
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Sony IMX481 (Exmor-RS CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|5504 x 3572
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|25 мм
|-
|Размер пикселя
|1 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
122
Качества видео
96
Итоговая оценка камеры
114
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|16
|18
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Голос
79 дБ
Музыка
77 дБ
Звонок
91 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2019 года
|Август 2019 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2019 года
|Ноябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.04 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.4 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (30 Ватт)
- Чехол
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
- Скрепка для извлечения SIM
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 7T более удачной покупкой.
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