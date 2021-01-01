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OnePlus 7T против OnePlus 5T

Ванплас 7Т
VS
Ванплас 5Т
OnePlus 7T
OnePlus 5T

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 сентября 2019 года OnePlus 7T с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 855 Plus, против 6.01-дюймового OnePlus 5T, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 835 и вышел на 23 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 7T
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
  • На 0.54" большая диагональ экрана
  • Показывает на 72% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 71% выше максимальная яркость экрана (739 против 432 нит)
  • На 10% лучшая автономность (90 vs 82 часов)
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 3800 против 3300 мАч
  • Стерео динамики
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать OnePlus 5T
  • Весит на 28 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
OnePlus 7T
vs
OnePlus 5T

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.55 дюймов 6.01 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2160 пикселей
Соотношение сторон 20:9 18:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 86.74% 79.88%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.6% -
ШИМ (PWM) 357 Гц 242 Гц
Время отклика 6 мс 4.8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
OnePlus 7T +71%
739 нит
OnePlus 5T
432 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 160.9 мм 156.1 мм
Ширина 74.5 мм 75 мм
Толщина 8.1 мм 7.3 мм
Вес 190 граммов 162 грамма
Водонепроницаемость IPX4 Нет
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Серебристый, Синий Черный, Белый, Красный, Золотой, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
OnePlus 7T +9%
86.74%
OnePlus 5T
79.88%

Производительность

Тестируем Ванплас 7Т и Ванплас 5Т в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Plus Qualcomm Snapdragon 835
Макс. частота 2960 МГц 2450 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.96 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.45 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A73)
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 640 Adreno 540
Частота GPU 627 МГц 710 МГц
FLOPS ~1036 Гфлопс ~558 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
OnePlus 7T +90%
736
OnePlus 5T
387
Geekbench 5 (многоядерный)
OnePlus 7T +67%
2786
OnePlus 5T
1673
AnTuTu Benchmark 7
OnePlus 7T +103%
358120
OnePlus 5T
176621
AnTuTu Benchmark 8
OnePlus 7T +72%
475279
OnePlus 5T
276074
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 11.0) Android 7.1.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI OxygenOS 10.0.7 OxygenOS 9.0.4
Размер системы из коробки 27 ГБ 17 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3800 мАч 3300 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Warp Charge 3T (35% за 15 минут) Да, Dash Charge (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:00 ч. 1:13 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
OnePlus 7T +20%
12:11 ч.
OnePlus 5T
10:09 ч.
Время просмотра видео
OnePlus 7T +10%
18:11 ч.
OnePlus 5T
16:49 ч.
Время разговора (3G)
OnePlus 7T +32%
29:35 ч.
OnePlus 5T
22:28 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 7T vs OnePlus 5T
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4616 x 3464
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 117° -
Количество объективов 3 (48 МП + 12 МП + 16 МП) 2 (16 МП + 20 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX398 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 51 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (BSI CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм 20 мм
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 16 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
OnePlus 7T
85.2 дБ
OnePlus 5T +1%
86.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2019 года Ноябрь 2017 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года Ноябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.04 Вт/кг 1.68 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.4 Вт/кг 1.71 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (30 Ватт)
- Чехол
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Адаптер зарядки Dash Power
- Кабель Dash Type-C
- Руководство пользователя
- Защитная пленка для экрана
- Прозрачный чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 7T более удачной покупкой.

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