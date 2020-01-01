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OnePlus 8 Pro против Apple iPhone 11

Ванплас 8 Про
OnePlus 8 Pro
VS
Эпл Айфон 11
Apple iPhone 11

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 апреля 2020 года OnePlus 8 Pro с экраном 6.78" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.1-дюймового Apple iPhone 11, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 8 Pro
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1400 мАч более емким аккумулятором – 4510 против 3110 мАч
  • На 0.68" большая диагональ экрана
  • На 57% выше плотность пикселей (513 vs 326 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOmark)
  • На 38% выше максимальная яркость экрана (889 против 644 нит)
  • Тонкие рамки – на 11.8% выше полезная площадь экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
Причины выбрать Apple iPhone 11
  • На 46% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (1352 и 924 баллов)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик OnePlus 8 Pro и Apple iPhone 11

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.78 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1440 x 3168 пикселей 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 513 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90.8% 79%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3

Тесты дисплея

Максимальная яркость
8 Pro +38%
889 нит
iPhone 11
644 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 165.3 мм 150.9 мм
Ширина 74.4 мм 75.7 мм
Толщина 8.5 мм 8.3 мм
Вес 199 граммов 194 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Синий Черный, Зеленый, Фиолетовый, Красный, Белый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
8 Pro +15%
90.8%
iPhone 11
79%

Производительность

Тестируем Ванплас 8 Про и Эпл Айфон 11 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Apple A13 Bionic
Архитектура 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585) 2 ядра Lightning (2.65 ГГц) + 4 ядра Thunder
CPU ядер 8 6
Частота 2840 МГц 2650 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 650 Apple GPU
GPU-ядер - 4
Частота GPU 587 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 NVMe
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
8 Pro
924
iPhone 11 +46%
1352
Geekbench 5 (многоядерный)
8 Pro
3361
iPhone 11 +5%
3527
AnTuTu Benchmark 8
8 Pro +15%
593809
iPhone 11
518333

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 iOS 13 (С обновлением до iOS 14)
Оболочка UI OxygenOS 10.0 -
Размер системы из коробки 20 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4510 мАч 3110 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 0:55 ч. 1:45 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 23 минут) Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да (30 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
8 Pro
12:28 ч.
iPhone 11 +25%
15:29 ч.
Время просмотра видео
8 Pro
16:58 ч.
iPhone 11 +11%
18:43 ч.
Время разговора (3G)
8 Pro +62%
28:35 ч.
iPhone 11
17:45 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 8 Pro vs Apple iPhone 11
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 48 MP + 5 MP) 2 (12 МП + 12 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX689 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото OnePlus 8 Pro от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 11 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4032 x 3024
Апертура f/2.5 f/2.2
Фокусное расстояние - 23 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
8 Pro +13%
126
iPhone 11
112
Качества видео
8 Pro +2%
103
iPhone 11
101
Итоговая оценка камеры
8 Pro +9%
119
iPhone 11
109

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 20 18

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
8 Pro
н/д
iPhone 11
71.2 дБ
Музыка
8 Pro
н/д
iPhone 11
72.9 дБ
Звонок
8 Pro
н/д
iPhone 11
76 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Апрель 2020 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.95 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания (не поддерживает быструю зарядку)
- Кабель Lightning
- Гарнитура EarPods
- Скрепка для извлечения SIM
- Руководство пользователя

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 8 Pro более удачной покупкой.

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