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OnePlus 8 Pro против Apple iPhone XS

Ванплас 8 Про
OnePlus 8 Pro
VS
Эпл Айфон XS
Apple iPhone XS

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 апреля 2020 года OnePlus 8 Pro с экраном 6.78" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 5.8-дюймового Apple iPhone XS, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 20 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 8 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1852 мАч более емким аккумулятором – 4510 против 2658 мАч
  • На 0.98" большая диагональ экрана
  • На 26% лучшая автономность (91 vs 72 часов)
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • На 33% выше максимальная яркость экрана (889 против 667 нит)
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Показывает на 31% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
Причины выбрать Apple iPhone XS
  • На 21% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (1122 и 924 баллов)
  • Весит на 22 грамма меньше
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик OnePlus 8 Pro и Apple iPhone XS

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.78 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1440 x 3168 пикселей 2436 x 1125 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 513 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90.8% 82.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3

Тесты дисплея

Максимальная яркость
8 Pro +33%
889 нит
iPhone XS
667 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 165.3 мм 143.6 мм
Ширина 74.4 мм 70.9 мм
Толщина 8.5 мм 7.7 мм
Вес 199 граммов 177 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Синий Золотой, Серый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
8 Pro +10%
90.8%
iPhone XS
82.9%

Производительность

Тестируем Ванплас 8 Про и Эпл Айфон XS в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Apple A12 Bionic
Архитектура 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585) 2 ядра по 2.49 ГГц (Vortex), 4 ядра по 1.59 ГГц (Tempest)
CPU ядер 8 6
Частота 2840 МГц 2490 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 650 Apple GPU
GPU-ядер - 4
Частота GPU 587 МГц 1100 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 NVMe
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
8 Pro
924
iPhone XS +21%
1122
Geekbench 5 (многоядерный)
8 Pro +17%
3361
iPhone XS
2867
AnTuTu Benchmark 8
8 Pro +31%
593809
iPhone XS
454382

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 iOS 12 (С обновлением до iOS 14)
Оболочка UI OxygenOS 10.0 -
Размер системы из коробки 20 ГБ 11.8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4510 мАч 2658 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 0:55 ч. 2:40 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 23 минут) Да (50% за 60 минут)
Беспроводная зарядка Да (30 Вт) Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
8 Pro +20%
12:28 ч.
iPhone XS
10:20 ч.
Время просмотра видео
8 Pro +48%
16:58 ч.
iPhone XS
11:21 ч.
Время разговора (3G)
8 Pro +101%
28:35 ч.
iPhone XS
14:10 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 8 Pro vs Apple iPhone XS
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Оптический, 3x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 48 MP + 5 MP) 2 (12 МП + 12 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX689 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото OnePlus 8 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 3264 x 2448
Апертура f/2.5 f/2.2
Фокусное расстояние - 32 мм
Размер пикселя 1 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
8 Pro
126
iPhone XS
н/д
Качества видео
8 Pro
103
iPhone XS
н/д
Итоговая оценка камеры
8 Pro
119
iPhone XS
н/д

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 -
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 20 16

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
8 Pro
н/д
iPhone XS
71 дБ
Музыка
8 Pro
н/д
iPhone XS
75 дБ
Звонок
8 Pro
н/д
iPhone XS
78 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Апрель 2020 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года Сентябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол		 - iPhone XS
- USB-адаптер питания
- Кабель Lightning
- Наушники EarPods с коннектором Lightning
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 8 Pro более удачной покупкой.

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