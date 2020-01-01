OnePlus 8 Pro против Apple iPhone XS
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 апреля 2020 года OnePlus 8 Pro с экраном 6.78" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 5.8-дюймового Apple iPhone XS, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 20 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать OnePlus 8 Pro
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Комплектуется на 1852 мАч более емким аккумулятором – 4510 против 2658 мАч
- На 0.98" большая диагональ экрана
- На 26% лучшая автономность (91 vs 72 часов)
- Современный порт USB Type-C
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- На 33% выше максимальная яркость экрана (889 против 667 нит)
- Камера имеет оптический зум 3x
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Показывает на 31% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
Причины выбрать Apple iPhone XS
- На 21% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (1122 и 924 баллов)
- Весит на 22 грамма меньше
- Поддержка функции eSIM
Обзор
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик OnePlus 8 Pro и Apple iPhone XS
Экран
|Тип
|AMOLED
|OLED
|Размер
|6.78 дюймов
|5.8 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3168 пикселей
|2436 x 1125 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|513 точек на дюйм
|458 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|90.8%
|82.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|- DCI-P3
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|165.3 мм
|143.6 мм
|Ширина
|74.4 мм
|70.9 мм
|Толщина
|8.5 мм
|7.7 мм
|Вес
|199 граммов
|177 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Синий
|Золотой, Серый, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Нет
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 865
|Apple A12 Bionic
|Архитектура
|1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585)
|2 ядра по 2.49 ГГц (Vortex), 4 ядра по 1.59 ГГц (Tempest)
|CPU ядер
|8
|6
|Частота
|2840 МГц
|2490 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Apple GPU
|GPU-ядер
|-
|4
|Частота GPU
|587 МГц
|1100 МГц
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2750 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|64, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|NVMe
|Карта памяти
|No
|No
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|iOS 12 (С обновлением до iOS 14)
|Оболочка UI
|OxygenOS 10.0
|-
|Размер системы из коробки
|20 ГБ
|11.8 ГБ
Батарея
|Объем
|4510 мАч
|2658 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|0:55 ч.
|2:40 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 23 минут)
|Да (50% за 60 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да (30 Вт)
|Да, Qi (10 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 3x
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|-
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 MP + 48 MP + 5 MP)
|2 (12 МП + 12 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX689 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|-
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото OnePlus 8 Pro от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.5
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|32 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.06"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|3.1
|-
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|20
|16
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Сентябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2020 года
|Сентябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
| - iPhone XS
- USB-адаптер питания
- Кабель Lightning
- Наушники EarPods с коннектором Lightning
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 8 Pro более удачной покупкой.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1
Сравнения с конкурентами
- OnePlus 8 Pro или Apple iPhone 11
- OnePlus 8 Pro или Apple iPhone 11 Pro
- OnePlus 8 Pro или Samsung Galaxy S20 Plus
- OnePlus 8 Pro или Samsung Galaxy S20 Ultra
- OnePlus 8 Pro или Huawei P40 Pro
- Apple iPhone XS или Samsung Galaxy S10
- Apple iPhone XS или Apple iPhone XR
- Apple iPhone XS или Apple iPhone 11 Pro
- Apple iPhone XS или Samsung Galaxy S20 Plus
- Apple iPhone XS или Apple iPhone XS Max