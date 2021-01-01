Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 апреля 2020 года OnePlus 8 Pro с экраном 6.78" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.67-дюймового Asus Zenfone 8 Flip, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 5G и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.