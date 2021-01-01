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OnePlus 8 Pro против Asus Zenfone 8 Flip

Ванплас 8 Про
VS
Асус Зенфон 8 Flip
OnePlus 8 Pro
Asus Zenfone 8 Flip

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 апреля 2020 года OnePlus 8 Pro с экраном 6.78" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.67-дюймового Asus Zenfone 8 Flip, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 5G и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 8 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 30% выше плотность пикселей (513 vs 395 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 30 Вт
  • Стабилизация изображения
  • На 19% выше максимальная яркость экрана (877 против 735 нит)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Тонкие рамки – на 6.6% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Asus Zenfone 8 Flip
  • На 8% лучшая автономность (98 vs 91 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • Комплектуется на 490 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4510 мАч
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 3.0
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 888 5G
  • На 24% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1116 и 900 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
8 Pro
vs
Zenfone 8 Flip

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.78 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1440 x 3168 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 513 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 90.8% 84.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% -
ШИМ (PWM) 258 Гц -
Время отклика 7.5 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
8 Pro +19%
877 нит
Zenfone 8 Flip
735 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 165.3 мм 165 мм
Ширина 74.4 мм 77.3 мм
Толщина 8.5 мм 9.6 мм
Вес 199 граммов 230 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Синий Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
8 Pro +8%
90.8%
Zenfone 8 Flip
84.2%

Производительность

Тестируем Ванплас 8 Про и Асус Зенфон 8 Flip в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Qualcomm Snapdragon 888 5G
Макс. частота 2840 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 650 Adreno 660
Частота GPU 587 МГц 840 МГц
FLOPS ~1228 Гфлопс ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
8 Pro
900
Zenfone 8 Flip +24%
1116
Geekbench 5 (многоядерный)
8 Pro
3305
Zenfone 8 Flip +10%
3627
AnTuTu Benchmark 8
8 Pro
566396
Zenfone 8 Flip
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 11
Оболочка UI OxygenOS 10.0 ZenUI 8
Размер системы из коробки 20 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4510 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (30 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 23 минут) Да (53% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:55 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
8 Pro +9%
12:28 ч.
Zenfone 8 Flip
11:28 ч.
Время просмотра видео
8 Pro +1%
16:58 ч.
Zenfone 8 Flip
16:37 ч.
Время разговора (3G)
8 Pro
28:35 ч.
Zenfone 8 Flip +41%
40:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 8 Pro vs Asus Zenfone 8 Flip
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9280 x 6920
Зум Оптический, 3x Оптический, 3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 112°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 48 МП + 5 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX689 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26.6 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото OnePlus 8 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей -
Разрешение фото 4920 x 3264 -
Апертура f/2.5 -
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS -

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
8 Pro
126
Zenfone 8 Flip
н/д
Качество видео
8 Pro
103
Zenfone 8 Flip
н/д
Итоговая оценка камеры
8 Pro
119
Zenfone 8 Flip
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 24
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
8 Pro
84.4 дБ
Zenfone 8 Flip
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Апрель 2020 года Май 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года Май 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера, корпус и звук - выбирайте OnePlus 8 Pro, а если производительность – то Asus Zenfone 8 Flip.

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