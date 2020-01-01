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OnePlus 8 Pro против Huawei P20 Pro

Ванплас 8 Про
OnePlus 8 Pro
VS
Хуавей П20 Про
Huawei P20 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 апреля 2020 года OnePlus 8 Pro с экраном 6.78" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.1-дюймового Huawei P20 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 25 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 8 Pro
  • Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 0.68" большая диагональ экрана
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOmark)
  • На 51% выше максимальная яркость экрана (889 против 589 нит)
  • На 26% выше плотность пикселей (513 vs 408 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Смартфон на 2 года и 1 месяц новее
  • Комплектуется на 510 мАч более емким аккумулятором – 4510 против 4000 мАч
Причины выбрать Huawei P20 Pro
  • Весит на 19 граммов меньше
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
8 Pro
97
P20 Pro
65
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
8 Pro
96
P20 Pro
49
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
8 Pro
83
P20 Pro
72
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
8 Pro
88
P20 Pro
76
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
8 Pro
92
P20 Pro
77
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
8 Pro
90
P20 Pro
66

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик OnePlus 8 Pro и Huawei P20 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.78 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1440 x 3168 пикселей 1080 x 2240 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18.7:9
Плотность пикселей 513 точек на дюйм 408 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 90.8% 82%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
8 Pro +51%
889 нит
P20 Pro
589 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 165.3 мм 155 мм
Ширина 74.4 мм 73 мм
Толщина 8.5 мм 7.8 мм
Вес 199 граммов 180 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Синий Синий, Черный, Фиолетовый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
8 Pro +11%
90.8%
P20 Pro
82%

Производительность

Тестируем Ванплас 8 Про и Хуавей П20 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 HiSilicon Kirin 970
Архитектура 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585) 4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2360 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 650 Mali-G72 MP12
GPU-ядер - 12
Частота GPU 587 МГц 767 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 1833 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
8 Pro +163%
924
P20 Pro
352
Geekbench 5 (многоядерный)
8 Pro +141%
3361
P20 Pro
1395
AnTuTu Benchmark 8
8 Pro +125%
593809
P20 Pro
264143

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI OxygenOS 10.0 EMUI 10
Размер системы из коробки 20 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4510 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 0:55 ч. 1:30 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 23 минут) Да, SuperCharge (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да (30 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
8 Pro
12:28 ч.
P20 Pro +16%
14:30 ч.
Время просмотра видео
8 Pro +26%
16:58 ч.
P20 Pro
13:14 ч.
Время разговора (3G)
8 Pro +38%
28:35 ч.
P20 Pro
20:56 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 8 Pro vs Huawei P20 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 7360 x 4912
Зум Оптический, 3x Оптический, 3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 48 MP + 5 MP) 3 (40 МП + 8 MP + 20 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX689 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.74", Sony IMX600 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Монохромный объектив - - 20 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото OnePlus 8 Pro от DxOMark Примеры фото Huawei P20 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264 5632 x 4224
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
8 Pro +11%
126
P20 Pro
114
Качества видео
8 Pro +5%
103
P20 Pro
98
Итоговая оценка камеры
8 Pro +9%
119
P20 Pro
109

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 20 18

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Голос
8 Pro
н/д
P20 Pro
71 дБ
Музыка
8 Pro
н/д
P20 Pro
69 дБ
Звонок
8 Pro
н/д
P20 Pro
91 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Апрель 2020 года Март 2018 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года Апрель 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.73 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.22 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Гарантийный талон
- Чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 8 Pro более удачной покупкой.

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