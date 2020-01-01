OnePlus 8 Pro против Meizu 17
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 апреля 2020 года OnePlus 8 Pro с экраном 6.78" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.6-дюймового Meizu 17, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать OnePlus 8 Pro
- Защита корпуса по стандарту IP68
- Камера имеет оптический зум 3x
- На 32% выше плотность пикселей (513 vs 390 PPI)
- Поддержка беспроводной зарядки
- На 26% выше максимальная яркость экрана (889 против 707 нит)
- Стабилизация изображения
- Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
Причины выбрать Meizu 17
- Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 3.0
Обзор
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик OnePlus 8 Pro и Meizu 17
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.78 дюймов
|6.6 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3168 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|513 точек на дюйм
|390 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|90.8%
|86.6%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- DC Dimming
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|165.3 мм
|160 мм
|Ширина
|74.4 мм
|77.2 мм
|Толщина
|8.5 мм
|8.5 мм
|Вес
|199 граммов
|199 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Синий
|Черный, Белый, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 865
|Qualcomm Snapdragon 865
|Архитектура
|1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585)
|1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2840 МГц
|2840 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Adreno 650
|Частота GPU
|587 МГц
|587 МГц
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2750 МГц
|2750 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 3.1
|Карта памяти
|No
|No
Тесты в бенчмарках
Список Android-смартфонов в AnTuTu Benchmark 8 (#10 и #12)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Android 10
|Оболочка UI
|OxygenOS 10.0
|FlyMe 9
|Размер системы из коробки
|20 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4510 мАч
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|0:55 ч.
|1:20 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 23 минут)
|Да (45% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да (30 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|9000 x 7000
|Зум
|Оптический, 3x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|118°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 MP + 48 MP + 5 MP)
|4 (64 МП + 12 MP + 8 MP + 5 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX689 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
|Макро объектив
|-
|- 5 МП
- Апертура: f/1.9
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|- 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX362 (Exmor-RS CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото OnePlus 8 Pro от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|5963 x 3354
|Апертура
|f/2.5
|f/2.2
|Размер пикселя
|1 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3.06"
|1/3.4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|20
|20
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Май 2020 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2020 года
|Май 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
Цены
Итоги
Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение OnePlus 8 Pro. У него лучшие дисплей, батарея, камера, корпус и звук.
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