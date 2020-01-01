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OnePlus 8 Pro против Meizu 17

Ванплас 8 Про
OnePlus 8 Pro
VS
Мейзу 17
Meizu 17

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 апреля 2020 года OnePlus 8 Pro с экраном 6.78" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.6-дюймового Meizu 17, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 8 Pro
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • На 32% выше плотность пикселей (513 vs 390 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • На 26% выше максимальная яркость экрана (889 против 707 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
Причины выбрать Meizu 17
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 3.0

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
8 Pro
97
Meizu 17
88
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
8 Pro
95
Meizu 17
94
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
8 Pro
95
Meizu 17
87
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
8 Pro
87
Meizu 17
74
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
8 Pro
92
Meizu 17
88
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
8 Pro
90
Meizu 17
84

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик OnePlus 8 Pro и Meizu 17

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.78 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1440 x 3168 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 513 точек на дюйм 390 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90.8% 86.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
8 Pro +26%
889 нит
Meizu 17
707 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 165.3 мм 160 мм
Ширина 74.4 мм 77.2 мм
Толщина 8.5 мм 8.5 мм
Вес 199 граммов 199 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Синий Черный, Белый, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
8 Pro +5%
90.8%
Meizu 17
86.6%

Производительность

Тестируем Ванплас 8 Про и Мейзу 17 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Qualcomm Snapdragon 865
Архитектура 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585) 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585)
CPU ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2840 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 650 Adreno 650
Частота GPU 587 МГц 587 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.1
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
8 Pro
924
Meizu 17
923
Geekbench 5 (многоядерный)
8 Pro +7%
3361
Meizu 17
3148
AnTuTu Benchmark 8
8 Pro +1%
593809
Meizu 17
589158

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 10
Оболочка UI OxygenOS 10.0 FlyMe 9
Размер системы из коробки 20 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4510 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 0:55 ч. 1:20 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 23 минут) Да (45% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да (30 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
8 Pro
12:28 ч.
Meizu 17
н/д
Время просмотра видео
8 Pro
16:58 ч.
Meizu 17
н/д
Время разговора (3G)
8 Pro
28:35 ч.
Meizu 17
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 8 Pro vs Meizu 17
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9000 x 7000
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 118°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 48 MP + 5 MP) 4 (64 МП + 12 MP + 8 MP + 5 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX689 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/1.9
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX362 (Exmor-RS CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото OnePlus 8 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 5963 x 3354
Апертура f/2.5 f/2.2
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
8 Pro
126
Meizu 17
н/д
Качества видео
8 Pro
103
Meizu 17
н/д
Итоговая оценка камеры
8 Pro
119
Meizu 17
н/д

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 20 20

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Апрель 2020 года Май 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя

Цены

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение OnePlus 8 Pro. У него лучшие дисплей, батарея, камера, корпус и звук.

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