OnePlus 8 Pro против Nokia 5.3
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 апреля 2020 года OnePlus 8 Pro с экраном 6.78" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.55-дюймового Nokia 5.3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 665 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать OnePlus 8 Pro
- Защита корпуса по стандарту IP68
- Показывает в 3.5 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Камера имеет оптический зум 3x
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 91% выше плотность пикселей (513 vs 268 PPI)
- На 96% выше максимальная яркость экрана (889 против 454 нит)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Быстрая зарядка мощностью 30 Ватт
- Поддержка беспроводной зарядки
- Стабилизация изображения
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
Причины выбрать Nokia 5.3
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик OnePlus 8 Pro и Nokia 5.3
Экран
|Тип
|AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.78 дюймов
|6.55 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3168 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|20:9
|Плотность пикселей
|513 точек на дюйм
|268 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|90.8%
|82.3%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|-
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|165.3 мм
|164.3 мм
|Ширина
|74.4 мм
|76.6 мм
|Толщина
|8.5 мм
|8.5 мм
|Вес
|199 граммов
|185 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Синий
|Бирюзовый, Песочный, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 865
|Qualcomm Snapdragon 665
|Архитектура
|1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585)
|4 ядра по 2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2840 МГц
|2000 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|11 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Adreno 610
|Частота GPU
|587 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2750 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|No
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
ТОП-200 смартфонов в AnTuTu Benchmark (#10 и #262)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Android 10.0
|Оболочка UI
|OxygenOS 10.0
|Android One
|Размер системы из коробки
|20 ГБ
|16 ГБ
Батарея
|Объем
|4510 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|0:55 ч.
|2:50 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 23 минут)
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (30 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4128 x 3096
|Зум
|Оптический, 3x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|118°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 MP + 48 MP + 5 MP)
|4 (13 МП + 5 MP + 2 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX689 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 5 МП
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото OnePlus 8 Pro от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.5
|f/2.0
|Размер пикселя
|1 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.06"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|20
|4
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2020 года
|Май 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 8 Pro более удачной покупкой.
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