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OnePlus 8 Pro против OnePlus 3T

Ванплас 8 Про
VS
Ванплас 3Т
OnePlus 8 Pro
OnePlus 3T

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 апреля 2020 года OnePlus 8 Pro с экраном 6.78" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 5.5-дюймового OnePlus 3T, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 821 и вышел на 41 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 8 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 1.28" большая диагональ экрана
  • На 99% выше максимальная яркость экрана (875 против 439 нит)
  • Тонкие рамки – на 17.46% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 1110 мАч более емким аккумулятором – 4510 против 3400 мАч
  • На 28% выше плотность пикселей (513 vs 401 PPI)
  • На 10% лучшая автономность (91 vs 83 часов)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 30 Вт
Причины выбрать OnePlus 3T
  • Весит на 41 грамм меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
8 Pro
vs
OnePlus 3T

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.78 дюймов 5.5 дюймов
Разрешение 1440 x 3168 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 16:9
Плотность пикселей 513 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 90.8% 73.34%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% -
ШИМ (PWM) 258 Гц -
Время отклика 7.5 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
8 Pro +99%
875 нит
OnePlus 3T
439 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 165.3 мм 152.7 мм
Ширина 74.4 мм 74.7 мм
Толщина 8.5 мм 7.3 мм
Вес 199 граммов 158 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Синий Черный, Золотой, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
8 Pro +24%
90.8%
OnePlus 3T
73.34%

Производительность

Тестируем Ванплас 8 Про и Ванплас 3Т в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Qualcomm Snapdragon 821
Макс. частота 2840 МГц 2350 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 4 (2 + 2)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 2 ядра по 1.6 ГГц: Kryo
- 2 ядра по 2.342 ГГц: Kryo
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 650 Adreno 530
Частота GPU 587 МГц 653 МГц
FLOPS ~1228 Гфлопс ~519 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4
Частота памяти 2750 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.0
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
8 Pro
899
OnePlus 3T
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
8 Pro
3347
OnePlus 3T
н/д
AnTuTu Benchmark 7
8 Pro
н/д
OnePlus 3T
165128
AnTuTu Benchmark 8
8 Pro +150%
566704
OnePlus 3T
226710
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Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 6.0.1 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI OxygenOS 10.0 OxygenOS 5.0.4
Размер системы из коробки 20 ГБ 13.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4510 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (30 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 23 минут) Да, Dash Charge (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:55 ч. 1:30 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
8 Pro +46%
12:28 ч.
OnePlus 3T
8:43 ч.
Время просмотра видео
8 Pro +25%
16:58 ч.
OnePlus 3T
13:23 ч.
Время разговора (3G)
8 Pro
28:35 ч.
OnePlus 3T +8%
30:55 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 8 Pro vs OnePlus 3T
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4616 x 3464
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 48 МП + 5 МП) 1 (16 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX689 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 16 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 28.26 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX298 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 -
Примеры Примеры фото OnePlus 8 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 5312 x 2988
Апертура f/2.5 f/2.0
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
8 Pro
126
OnePlus 3T
н/д
Качество видео
8 Pro
103
OnePlus 3T
н/д
Итоговая оценка камеры
8 Pro
119
OnePlus 3T
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 6
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
8 Pro
84.4 дБ
OnePlus 3T
84.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Апрель 2020 года Ноябрь 2016 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года Март 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.893 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.254 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания Dash
- Кабель Dash Type-C
- Руководство пользователя
- Защитная пленка для экрана
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 8 Pro более удачной покупкой.

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