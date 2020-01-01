OnePlus 8 против Apple iPhone 12 mini
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 апреля 2020 года OnePlus 8 с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 5.4-дюймового Apple iPhone 12 mini, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать OnePlus 8
- Комплектуется на 2073 мАч более емким аккумулятором – 4300 против 2227 мАч
- На 1.15" большая диагональ экрана
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Современный порт USB Type-C
- На 28% выше максимальная яркость экрана (810 против 631 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
Причины выбрать Apple iPhone 12 mini
- Защита корпуса по стандарту IP68
- Поддержка беспроводной зарядки
- Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
- На 18% выше плотность пикселей (476 vs 402 PPI)
- Лучше лежит в руке - корпус на 8.7 мм уже
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
83
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
94
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
85
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
80
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
92
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
81
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик OnePlus 8 и Apple iPhone 12 mini
Экран
|Тип
|AMOLED
|OLED
|Размер
|6.55 дюймов
|5.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|476 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|-
|Соотношение экрана к корпусу
|88.7%
|85.1%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|- DCI-P3
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|160.2 мм
|131.5 мм
|Ширина
|72.9 мм
|64.2 мм
|Толщина
|8.5 мм
|7.4 мм
|Вес
|180 граммов
|135 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Синий, Серебристый
|Белый, Черный, Product RED, Синий, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Нет
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 865
|Apple A14 Bionic
|Архитектура
|1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585)
|4 ядра по 1.8 ГГц (Thunder), 2 ядра по 3.1 ГГц (Lightning)
|CPU ядер
|8
|6
|Частота
|2840 МГц
|3100 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Apple A14 Bionic GPU
|GPU-ядер
|-
|4
|Частота GPU
|587 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|1866 МГц
|2750 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|NVMe
|Карта памяти
|No
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
918
iPhone 12 mini +71%
1569
Geekbench 5 (многоядерный)
3360
iPhone 12 mini +25%
4191
AnTuTu Benchmark 8
586842
iPhone 12 mini +1%
593238
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|iOS 14
|Оболочка UI
|OxygenOS 10.0
|-
|Размер системы из коробки
|23 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4300 мАч
|2227 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|0:52 ч.
|-
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 22 минут)
|Да
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:22 ч.
Время просмотра видео
19:45 ч.
Время разговора (3G)
28:45 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4290 x 2800
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|120°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 16 MP + 2 MP)
|2 (12 МП + 12 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|4290 x 2800
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|23 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|-
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/3"
|1/3.6"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|20
|22
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Октябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2020 года
|Ноябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, батарея, камера и коммуникации - выбирайте OnePlus 8, а если программное обеспечение и корпус – то Apple iPhone 12 mini.
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