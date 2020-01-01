OnePlus 8 против Google Pixel 3 XL
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 апреля 2020 года OnePlus 8 с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.3-дюймового Google Pixel 3 XL, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845 и вышел на 19 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать OnePlus 8
- Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 100% выше максимальная яркость экрана (810 против 404 нит)
- Комплектуется на 870 мАч более емким аккумулятором – 4300 против 3430 мАч
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Тонкие рамки – на 5.31% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Google Pixel 3 XL
- Защита корпуса по стандарту IPX8
- На 30% выше плотность пикселей (522 vs 402 PPI)
- Поддержка беспроводной зарядки
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
84
71
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
94
55
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
79
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
81
60
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
92
77
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
66
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик OnePlus 8 и Google Pixel 3 XL
Экран
|Тип
|AMOLED
|OLED
|Размер
|6.55 дюймов
|6.3 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1440 x 2960 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|18.5:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|522 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|88.7%
|83.39%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|160.2 мм
|158 мм
|Ширина
|72.9 мм
|76.7 мм
|Толщина
|8.5 мм
|7.9 мм
|Вес
|180 граммов
|184 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|IPX8
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Синий, Серебристый
|Черный, Белый, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 865
|Qualcomm Snapdragon 845
|Архитектура
|1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585)
|4 ядра по 2.5 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.6 ГГц (Kryo 385)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2840 МГц
|2500 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Adreno 630
|Частота GPU
|587 МГц
|710 МГц
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
OnePlus 8 +132%
918
395
Geekbench 5 (многоядерный)
OnePlus 8 +99%
3360
1687
AnTuTu Benchmark 8
OnePlus 8 +96%
586842
299240
Рейтинг производительности смартфонов в AnTuTu 8 (#14 и #130)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|OxygenOS 10.0
|Stock Android
|Размер системы из коробки
|23 ГБ
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|4300 мАч
|3430 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|0:52 ч.
|2:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 22 минут)
|Да, Quick Charge 4 (50% за 35 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да, Qi (10 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:22 ч.
Время просмотра видео
19:45 ч.
Время разговора (3G)
28:45 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|12.2 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|-
|Количество объективов
|3 (48 МП + 16 MP + 2 MP)
|1 (12.2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12.2 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|-
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/1.8
|Фокусное расстояние
|-
|28 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|1.4 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3"
|1/3.2"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|20
|16
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Октябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2020 года
|Ноябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|1.39 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.4 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 8 более удачной покупкой.
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