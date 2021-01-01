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OnePlus 8T против Asus Zenfone 8 Flip

Ванплас 8Т
VS
Асус Зенфон 8 Flip
OnePlus 8T
Asus Zenfone 8 Flip

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 октября 2020 года OnePlus 8T с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.67-дюймового Asus Zenfone 8 Flip, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 5G и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 8T
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Стабилизация изображения
  • На 10% выше максимальная яркость экрана (795 против 722 нит)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 42 грамма меньше
Причины выбрать Asus Zenfone 8 Flip
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 888 5G
  • Смартфон на 7 месяцев новее
  • На 26% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1124 и 893 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
OnePlus 8T
vs
Zenfone 8 Flip

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.55 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 87% 84.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.2% 100%
ШИМ (PWM) 458 Гц 367 Гц
Время отклика 13 мс 3.4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
OnePlus 8T +10%
795 нит
Zenfone 8 Flip
722 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 160.7 мм 165 мм
Ширина 74.1 мм 77.3 мм
Толщина 8.4 мм 9.6 мм
Вес 188 граммов 230 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Зеленый, Серебристый Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
OnePlus 8T +3%
87%
Zenfone 8 Flip
84.2%

Производительность

Тестируем Ванплас 8Т и Асус Зенфон 8 Flip в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Qualcomm Snapdragon 888 5G
Макс. частота 2840 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 650 Adreno 660
Частота GPU 587 МГц 840 МГц
FLOPS ~1228 Гфлопс ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
OnePlus 8T
893
Zenfone 8 Flip +26%
1124
Geekbench 5 (многоядерный)
OnePlus 8T
3111
Zenfone 8 Flip +17%
3639
AnTuTu Benchmark 8
OnePlus 8T
574745
Zenfone 8 Flip
н/д
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI OxygenOS 11 ZenUI 8
Размер системы из коробки 20 ГБ 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (94% за 30 минут) Да (53% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:37 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
OnePlus 8T +17%
13:18 ч.
Zenfone 8 Flip
11:28 ч.
Время просмотра видео
OnePlus 8T
16:03 ч.
Zenfone 8 Flip +2%
16:37 ч.
Время разговора (3G)
OnePlus 8T
30:52 ч.
Zenfone 8 Flip +31%
40:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 8T vs Asus Zenfone 8 Flip
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9280 x 6920
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 112°
Количество объективов 4 (48 МП + 16 МП + 5 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26.6 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото OnePlus 8T от DxOMark Примеры фото Asus Zenfone 8 Flip от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей -
Разрешение фото 4920 x 3264 -
Апертура f/2.0 -
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS -
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS -

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 24
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
OnePlus 8T
82.5 дБ
Zenfone 8 Flip +7%
87.9 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Октябрь 2020 года Май 2021 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года Май 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
- Наклейки с логотипом
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, корпус и звук - выбирайте OnePlus 8T, а если производительность – то Asus Zenfone 8 Flip.

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