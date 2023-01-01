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OnePlus 9 Pro против Apple iPhone 15 Pro Max

75 из 100
OnePlus 9 Pro
VS
85 из 100
Apple iPhone 15 Pro Max
OnePlus 9 Pro
Apple iPhone 15 Pro Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2021 года OnePlus 9 Pro с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.7-дюймового Apple iPhone 15 Pro Max, который имеет процессор Apple A17 Pro и вышел на 30 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 9 Pro
  • Поддерживает более мощную зарядку (65W vs 30W)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • На 14% выше плотность пикселей (525 vs 460 PPI)
  • Весит на 24 грамма меньше
Причины выбрать Apple iPhone 15 Pro Max
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем OnePlus
  • Комплектуется на 352 мАч более емким аккумулятором – 4852 против 4500 мАч
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
OnePlus 9 Pro
vs
iPhone 15 Pro Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.7 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1440 x 3216 пикселей 1290 x 2796 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 525 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Да
Макс. заявленная яркость 500 нит 2000 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит 1600 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 90.3% 89.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.8% -
ШИМ (PWM) 192 Гц -
Время отклика 41.5 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
OnePlus 9 Pro
878 нит
iPhone 15 Pro Max
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.2 мм 159.9 мм
Ширина 73.6 мм 76.7 мм
Толщина 8.7 мм 8.25 мм
Вес 197 граммов 221 грамм
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Зеленый Белый, Черный, Серебристый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем OnePlus 9 Pro и Apple iPhone 15 Pro Max в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Apple A17 Pro
Макс. частота 2840 МГц 3700 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) -
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 -
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров -
Графика Adreno 660 -
GPU-ядер 1024 -
Частота GPU 840 МГц -
FLOPS ~1622 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
CPU 208536 -
GPU 313189 -
Memory 134169 -
UX 155377 -
Total score 817271 -
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса 45.6 °C -
Stability 58% -
Graphics test 34 FPS -
Graphics score 5707 -
PCMark 3.0
Web score 8573 -
Video editing 6053 -
Photo editing 28316 -
Data manipulation 9714 -
Writing score 15814 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц -
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 13) iOS 17
Оболочка UI OxygenOS 13 -
Размер системы из коробки 16 ГБ -

Батарея

Объем 4500 мАч 4852 мАч
Макс. мощность зарядки 65 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да
Быстрая зарядка Да (100% за 32 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:32 ч. -
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:19 ч. -
Просмотр видео 12:04 ч. -
Игры 04:57 ч. -
Режим ожидания 113 ч. -
Общая автономность

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 9 Pro vs Apple iPhone 15 Pro Max
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Оптический, 3.3x Оптический, 5x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 140° 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 50 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 12.7 МП + 13.4 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX789 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX803 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10 (PureCel)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12.7 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 85 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.9" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13.4 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото OnePlus 9 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4032 x 3024
Апертура f/2.0 f/1.9
Фокусное расстояние - 23 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS -
Размер сенсора 1/3.06" 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2021 года Сентябрь 2023 года
Дата начала продаж Март 2021 года Сентябрь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Уровень излучения SAR для головы 0.99 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.21 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Зарядное устройство из коробки - Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 15 Pro Max более удачной покупкой.

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