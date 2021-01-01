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OnePlus 9 Pro против Google Pixel 3

Ванплас 9 Про
VS
Гугл Пиксель 3
OnePlus 9 Pro
Google Pixel 3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2021 года OnePlus 9 Pro с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 5.5-дюймового Google Pixel 3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845 и вышел на 30 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 9 Pro
  • Показывает в 2.8 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет оптический зум 3.3x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 1.2" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1585 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 2915 мАч
  • На 101% выше максимальная яркость экрана (871 против 434 нит)
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • На 25% лучшая автономность (86 vs 69 часов)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Тонкие рамки – на 11.43% выше полезная площадь экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 2 года и 6 месяцев новее
Причины выбрать Google Pixel 3
  • Весит на 49 граммов меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.4 мм уже
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
9 Pro
94
Pixel 3
66
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
9 Pro
94
Pixel 3
48
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
9 Pro
79
Pixel 3
61
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
9 Pro
79
Pixel 3
56
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
9 Pro
94
Pixel 3
75
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
9 Pro
87
Pixel 3
59

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
9 Pro
vs
Pixel 3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.7 дюймов 5.5 дюймов
Разрешение 1440 x 3216 пикселей 1080 x 2160 пикселей
Соотношение сторон 20:9 18:9
Плотность пикселей 525 точек на дюйм 439 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 90.3% 78.87%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.8% 99.6%
ШИМ (PWM) 192 Гц 245 Гц
Время отклика 41.5 мс 4.4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
9 Pro +101%
871 нит
Pixel 3
434 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 163.2 мм 145.6 мм
Ширина 73.6 мм 68.2 мм
Толщина 8.7 мм 7.9 мм
Вес 197 граммов 148 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Белый Черный, Белый, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
9 Pro +14%
90.3%
Pixel 3
78.87%

Производительность

Тестируем Ванплас 9 Про и Гугл Пиксель 3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Qualcomm Snapdragon 845
Макс. частота 2840 МГц 2500 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
Кэш L3 4 МБ 2 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 660 Adreno 630
Частота GPU 840 МГц 710 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс ~727 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 1866 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
9 Pro +120%
1136
Pixel 3
516
Geekbench 5 (многоядерный)
9 Pro +81%
3665
Pixel 3
2023
AnTuTu Benchmark 9
9 Pro +178%
768380
Pixel 3
276767
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI OxygenOS 11 Stock Android
Размер системы из коробки 16 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 2915 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (100% за 32 минут) Да, Quick Charge 4 (50% за 40 минут)
Время полной зарядки 0:32 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
9 Pro +29%
13:12 ч.
Pixel 3
10:16 ч.
Время просмотра видео
9 Pro +21%
13:34 ч.
Pixel 3
11:01 ч.
Время разговора (3G)
9 Pro +45%
33:57 ч.
Pixel 3
23:08 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 9 Pro vs Google Pixel 3
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4032 x 3024
Зум Оптический, 3.3x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 140° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 50 МП + 2 МП) 1 (12.2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX789 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото OnePlus 9 Pro от DxOMark Примеры фото Google Pixel 3 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/1.8
Фокусное расстояние - 28 мм
Размер пикселя 1 микрон 1.4 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/3.2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
9 Pro +25%
129
Pixel 3
103
Качество видео
9 Pro +10%
108
Pixel 3
98
Итоговая оценка камеры
9 Pro +23%
124
Pixel 3
101

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 16
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
9 Pro
81.1 дБ
Pixel 3 +5%
84.9 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2021 года Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Март 2021 года Ноябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.99 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.21 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 65 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 9 Pro более удачной покупкой.

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