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OnePlus 9 Pro против Google Pixel 6a

Ванплас 9 Про
VS
Гугл Пиксель 6а
OnePlus 9 Pro
Google Pixel 6a

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2021 года OnePlus 9 Pro с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.1-дюймового Google Pixel 6a, который имеет процессор Google Tensor и вышел на 14 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 9 Pro
  • Камера имеет оптический зум 3.3x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Тонкие рамки – на 7.3% выше полезная площадь экрана
  • На 22% выше плотность пикселей (525 vs 429 PPI)
Причины выбрать Google Pixel 6a
  • Весит на 19 граммов меньше
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
9 Pro
92
Pixel 6a
75
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
9 Pro
84
Pixel 6a
72
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
9 Pro
82
Pixel 6a
79
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
9 Pro
77
Pixel 6a
62
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
9 Pro
93
Pixel 6a
85
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
9 Pro
84
Pixel 6a
72

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
9 Pro
vs
Pixel 6a

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.7 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1440 x 3216 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 525 точек на дюйм 429 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 90.3% 83%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.8% -
ШИМ (PWM) 192 Гц -
Время отклика 41.5 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
9 Pro
866 нит
Pixel 6a
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.2 мм 152.2 мм
Ширина 73.6 мм 71.8 мм
Толщина 8.7 мм 8.9 мм
Вес 197 граммов 178 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP67
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Белый Черный, Белый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
9 Pro +9%
90.3%
Pixel 6a
83%

Производительность

Тестируем Ванплас 9 Про и Гугл Пиксель 6а в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Google Tensor
Макс. частота 2840 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 660 Mali-G78 MP20
Частота GPU 840 МГц 848 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс ~2171 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 -
Частота памяти 2750 МГц -
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
9 Pro +11%
1125
Pixel 6a
1014
Geekbench 5 (многоядерный)
9 Pro +27%
3628
Pixel 6a
2860
AnTuTu Benchmark 9
9 Pro
777235
Pixel 6a
н/д
CPU 184895 -
GPU 319794 -
Memory 129075 -
UX 147558 -
Total score 777235 -
3DMark Wild Life Performance
9 Pro
5706
Pixel 6a
н/д
Stability 57% -
Graphics test 34 FPS -
Graphics score 5706 -
PCMark 3.0 score 12169 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 12
Оболочка UI Oxygen OS 12 Stock Android
Размер системы из коробки 16 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4410 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (100% за 32 минут) Да
Время полной зарядки 0:32 ч. -
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:28 ч. -
Просмотр видео 12:04 ч. -
Игры 05:09 ч. -
Режим ожидания 113 ч. -
Общая автономность
9 Pro
31:51 ч.
Pixel 6a
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 9 Pro vs Google Pixel 6a
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 -
Зум Оптический, 3.3x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 140° 114°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 50 МП + 2 МП) 2 (12.2 МП + 12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX789 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото OnePlus 9 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 3840 x 2160
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 24 мм
Размер пикселя 1 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
9 Pro
129
Pixel 6a
н/д
Качество видео
9 Pro
108
Pixel 6a
н/д
Итоговая оценка камеры
9 Pro
124
Pixel 6a
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
9 Pro
81.1 дБ
Pixel 6a
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2021 года Май 2022 года
Дата начала продаж Март 2021 года Июнь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Уровень излучения SAR для головы 0.99 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.21 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 65 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 9 Pro более удачной покупкой.

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