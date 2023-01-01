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OnePlus 9 Pro против Google Pixel 7a

76 из 100
OnePlus 9 Pro
VS
71 из 100
Google Pixel 7a
OnePlus 9 Pro
Google Pixel 7a

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2021 года OnePlus 9 Pro с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.1-дюймового Google Pixel 7a, который имеет процессор Google Tensor G2 и вышел на 26 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 9 Pro
  • Камера имеет оптический зум 3.3x
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Поддерживает более мощную зарядку (65W vs 30W)
  • Тонкие рамки – на 8.5% выше полезная площадь экрана
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • На 22% выше плотность пикселей (525 vs 429 PPI)
Причины выбрать Google Pixel 7a
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
9 Pro
86
Pixel 7a
78
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
9 Pro
78
Pixel 7a
65
Производительность
Быстродействие приложений и системы
9 Pro
67
Pixel 7a
67
Игры
Возможности в 3D-гейминге
9 Pro
63
Pixel 7a
63*
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
9 Pro
74
Pixel 7a
79*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
9 Pro
91
Pixel 7a
87
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
9 Pro
76
Pixel 7a
71*
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
Функция
Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
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Автономность:
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Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
9 Pro
vs
Pixel 7a

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.7 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1440 x 3216 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 525 точек на дюйм 429 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 90.3% 81.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.8% -
ШИМ (PWM) 192 Гц -
Время отклика 41.5 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
9 Pro
870 нит
Pixel 7a
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.2 мм 152 мм
Ширина 73.6 мм 72.9 мм
Толщина 8.7 мм 9 мм
Вес 197 граммов 193.5 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP67
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Зеленый Белый, Серий, Синий, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
9 Pro +10%
90.3%
Pixel 7a
81.8%

Производительность

Тестируем OnePlus 9 Pro и Google Pixel 7a в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Google Tensor G2
Макс. частота 2840 МГц 2850 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 660 Mali-G710 MP7
Частота GPU 840 МГц 850 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс ~1153 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
9 Pro
1121
Pixel 7a
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
9 Pro
3620
Pixel 7a
н/д
AnTuTu Benchmark 9
9 Pro +5%
809821
Pixel 7a
768394
CPU 208536 -
GPU 313189 -
Memory 134169 -
UX 155377 -
Total score 809821 768394
3DMark Wild Life Performance
9 Pro
5707
Pixel 7a
н/д
Пиковая температура корпуса 45.6 °C -
Stability 57% -
Graphics test 34 FPS -
Graphics score 5707 -
PCMark 3.0
9 Pro
11374
Pixel 7a
н/д
Web score 8442 -
Video editing 6046 -
Photo editing 28486 -
Data manipulation 9673 -
Writing score 15862 -
Рейтинг AnTuTu (#123 и #148)
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц -
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 13) Android 13
Оболочка UI OxygenOS 13 Stock Android
Размер системы из коробки 16 ГБ -

Батарея

Объем 4500 мАч 4385 мАч
Макс. мощность зарядки 65 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (100% за 32 минут) Да (48% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:32 ч. 1:40 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:28 ч. -
Просмотр видео 12:04 ч. -
Игры 05:09 ч. -
Режим ожидания 113 ч. -
Общая автономность
9 Pro
31:51 ч.
Pixel 7a
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 9 Pro vs Google Pixel 7a
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9000 x 7000
Зум Оптический, 3.3x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 140° 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 50 МП + 2 МП) 2 (64 МП + 13 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX789 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX787 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10 (PureCel)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото OnePlus 9 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 -
Апертура f/2.0 -
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS -
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
9 Pro
129
Pixel 7a
н/д
Качество видео
9 Pro
108
Pixel 7a
н/д
Итоговая оценка камеры
9 Pro
124
Pixel 7a
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
9 Pro
81.1 дБ
Pixel 7a
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Март 2021 года Май 2023 года
Дата начала продаж Март 2021 года Май 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.99 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.21 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки - Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера, программное обеспечение и корпус - выбирайте OnePlus 9 Pro, а если автономность – то Google Pixel 7a.

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