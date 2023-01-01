OnePlus 9 Pro против Google Pixel 7a
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2021 года OnePlus 9 Pro с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.1-дюймового Google Pixel 7a, который имеет процессор Google Tensor G2 и вышел на 26 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать OnePlus 9 Pro
- Камера имеет оптический зум 3.3x
- На 0.6" большая диагональ экрана
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Поддерживает более мощную зарядку (65W vs 30W)
- Тонкие рамки – на 8.5% выше полезная площадь экрана
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- На 22% выше плотность пикселей (525 vs 429 PPI)
Причины выбрать Google Pixel 7a
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Обзор
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|AMOLED
|OLED
|Размер
|6.7 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3216 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|525 точек на дюйм
|429 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|90 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1300 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|90.3%
|81.8%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|97.8%
|-
|ШИМ (PWM)
|192 Гц
|-
|Время отклика
|41.5 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|163.2 мм
|152 мм
|Ширина
|73.6 мм
|72.9 мм
|Толщина
|8.7 мм
|9 мм
|Вес
|197 граммов
|193.5 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP67
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Зеленый
|Белый, Серий, Синий, Оранжевый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 888
|Google Tensor G2
|Макс. частота
|2840 МГц
|2850 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (2 + 2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1
|Кэш L3
|4 МБ
|4 МБ
|Размер транзистора
|5 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 660
|Mali-G710 MP7
|Частота GPU
|840 МГц
|850 МГц
|FLOPS
|~1720 Гфлопс
|~1153 Гфлопс
Бенчмарки
|CPU
|208536
|-
|GPU
|313189
|-
|Memory
|134169
|-
|UX
|155377
|-
|Total score
|809821
|768394
|Пиковая температура корпуса
|45.6 °C
|-
|Stability
|57%
|-
|Graphics test
|34 FPS
|-
|Graphics score
|5707
|-
|Web score
|8442
|-
|Video editing
|6046
|-
|Photo editing
|28486
|-
|Data manipulation
|9673
|-
|Writing score
|15862
|-
Рейтинг AnTuTu (#123 и #148)
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|2750 МГц
|-
|Количество каналов
|4
|4
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11 (С обновлением до Android 13)
|Android 13
|Оболочка UI
|OxygenOS 13
|Stock Android
|Размер системы из коробки
|16 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|4385 мАч
|Макс. мощность зарядки
|65 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (50 Вт)
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (100% за 32 минут)
|Да (48% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:32 ч.
|1:40 ч.
|Веб-серфинг
|11:28 ч.
|-
|Просмотр видео
|12:04 ч.
|-
|Игры
|05:09 ч.
|-
|Режим ожидания
|113 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|9000 x 7000
|Зум
|Оптический, 3.3x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 120 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|140°
|120°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 МП + 50 МП + 2 МП)
|2 (64 МП + 13 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX789 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX787 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10 (PureCel)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото OnePlus 9 Pro от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|-
|Апертура
|f/2.0
|-
|Размер пикселя
|1 микрон
|-
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|-
|Размер сенсора
|1/3.06"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|24
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2021 года
|Май 2023 года
|Дата начала продаж
|Март 2021 года
|Май 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.99 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.21 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|-
|Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера, программное обеспечение и корпус - выбирайте OnePlus 9 Pro, а если автономность – то Google Pixel 7a.
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