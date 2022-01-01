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OnePlus 9 Pro против Huawei Honor 80 Pro

Ванплас 9 Про
VS
Хуавей Хонор 80 Про
OnePlus 9 Pro
Huawei Honor 80 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2021 года OnePlus 9 Pro с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.78-дюймового Huawei Honor 80 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 20 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 9 Pro
  • Камера имеет оптический зум 3.3x
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • На 20% выше плотность пикселей (525 vs 437 PPI)
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Huawei Honor 80 Pro
  • Показывает на 45% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4800 против 4500 мАч
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
9 Pro
vs
Honor 80 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.7 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1440 x 3216 пикселей 1224 x 2700 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.8:9
Плотность пикселей 525 точек на дюйм 437 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит -
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит 1000 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90.3% 91.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.8% -
ШИМ (PWM) 192 Гц -
Время отклика 41.5 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
9 Pro
872 нит
Honor 80 Pro
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.2 мм 163.3 мм
Ширина 73.6 мм 74.9 мм
Толщина 8.7 мм 7.8 мм
Вес 197 граммов 188 граммов
Водонепроницаемость IP68 -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл -
Доступные цвета Черный, Зеленый, Белый Черный, Зеленый, Синий, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
9 Pro
90.3%
Honor 80 Pro +1%
91.2%

Производительность

Тестируем Ванплас 9 Про и Хуавей Хонор 80 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 2840 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 4 МБ 6 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 4 нанометра
Графика Adreno 660 Adreno 730
Частота GPU 840 МГц 900 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц -
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
9 Pro
1132
Honor 80 Pro +6%
1198
Geekbench 5 (многоядерный)
9 Pro
3642
Honor 80 Pro +3%
3757
AnTuTu Benchmark 9
9 Pro
697661
Honor 80 Pro +45%
1009360
CPU 157992 223917
GPU 287397 444797
Memory 120016 161232
UX 127958 176014
Total score 697661 1009360
3DMark Wild Life Performance
9 Pro
5713
Honor 80 Pro
н/д
Stability 57% -
Graphics test 34 FPS -
Graphics score 5713 -
PCMark 3.0 score 11955 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 13) Android 12
Оболочка UI OxygenOS 13 MagicOS 7.0
Размер системы из коробки 16 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4800 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да
Быстрая зарядка Да (100% за 32 минут) Да (50% за 15 минут)
Время полной зарядки 0:32 ч. -
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:28 ч. -
Просмотр видео 12:04 ч. -
Игры 05:10 ч. -
Режим ожидания 113 ч. -
Общая автономность
9 Pro
31:52 ч.
Honor 80 Pro
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 9 Pro vs Huawei Honor 80 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 160 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 10944 x 14592
Зум Оптический, 3.3x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) -
Угол широкоугольного объектива 140° 122°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 50 МП + 2 МП) 3 (160 МП + 50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX789 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 160 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.75 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Samsung ISOCELL HP3 160MP (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/2.0
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото OnePlus 9 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 8160 x 6112
Апертура f/2.0 -
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS -
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
9 Pro
129
Honor 80 Pro
н/д
Качество видео
9 Pro
108
Honor 80 Pro
н/д
Итоговая оценка камеры
9 Pro
124
Honor 80 Pro
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
9 Pro
81.1 дБ
Honor 80 Pro
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2021 года Ноябрь 2022 года
Дата начала продаж Март 2021 года Декабрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.99 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.21 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 65 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и корпус - выбирайте Huawei Honor 80 Pro, а если программное обеспечение, камера, коммуникации и звук – то OnePlus 9 Pro.

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