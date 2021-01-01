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OnePlus 9 Pro против Huawei Mate 40 Pro

Ванплас 9 Про
VS
Хуавей Мейт 40 Про
OnePlus 9 Pro
Huawei Mate 40 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2021 года OnePlus 9 Pro с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.76-дюймового Huawei Mate 40 Pro, который имеет процессор Kirin 9000 5G и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 9 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 8% выше максимальная яркость экрана (855 против 794 нит)
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • На 19% выше плотность пикселей (525 vs 441 PPI)
  • На 24% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1126 и 910 баллов
Причины выбрать Huawei Mate 40 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 17% лучшая автономность (101 vs 86 часов)
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Запись замедленной съемки в 3840 FPS
  • Функция реверсивной зарядки
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
9 Pro
vs
Mate 40 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.7 дюймов 6.76 дюймов
Разрешение 1440 x 3216 пикселей 1344 x 2772 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 525 точек на дюйм 441 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90.3% 94.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 97.5%
ШИМ (PWM) - 367 Гц
Время отклика - 3 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
9 Pro +8%
855 нит
Mate 40 Pro
794 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 163.2 мм 162.9 мм
Ширина 73.6 мм 75.5 мм
Толщина 8.7 мм 9.1 мм
Вес 197 граммов 212 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Белый Мистический серебристый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
9 Pro
90.3%
Mate 40 Pro +4%
94.1%

Производительность

Тестируем Ванплас 9 Про и Хуавей Мейт 40 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Kirin 9000 5G
Макс. частота 2840 МГц 3130 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.54 ГГц: Cortex-A77
- 1 ядро по 3.13 ГГц: Cortex-A77
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 660 Mali-G78 MP24
Частота GPU 840 МГц -
FLOPS ~1720 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц 2750 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Nano Memory
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
9 Pro +24%
1126
Mate 40 Pro
910
Geekbench 5 (многоядерный)
9 Pro +11%
3623
Mate 40 Pro
3255
AnTuTu Benchmark 8
9 Pro
679193
Mate 40 Pro +1%
686588

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10.0
Оболочка UI OxygenOS 11 EMUI 11
Размер системы из коробки - 18.2 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4400 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (100% за 32 минут) Да, HUAWEI SuperCharge (87% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:32 ч. 0:45 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
9 Pro
13:12 ч.
Mate 40 Pro +9%
14:24 ч.
Время просмотра видео
9 Pro
13:34 ч.
Mate 40 Pro +23%
16:45 ч.
Время разговора (3G)
9 Pro +43%
33:57 ч.
Mate 40 Pro
23:44 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 9 Pro vs Huawei Mate 40 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8200 x 6100
Зум Оптический, 3.3x Оптический, 5x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 3840 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 140° 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 50 МП + 2 МП) 4 (50 МП + 12 МП + 20 МП + 0 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX789 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Huawei Mate 40 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4160 x 3120
Апертура f/2.0 f/2.4
Фокусное расстояние - 18 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
9 Pro
н/д
Mate 40 Pro
140
Качество видео
9 Pro
н/д
Mate 40 Pro
116
Итоговая оценка камеры
9 Pro
н/д
Mate 40 Pro
136

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 24 22
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
9 Pro
н/д
Mate 40 Pro
86.8 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2021 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Март 2021 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 65 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
- Наушники
- Гибкий защитный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и программное обеспечение - выбирайте OnePlus 9 Pro, а если камера и корпус – то Huawei Mate 40 Pro.

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