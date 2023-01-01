Главная > Сравнение смартфонов > OnePlus 9 Pro vs Mate 60 Pro – что лучше выбрать?

OnePlus 9 Pro против Huawei Mate 60 Pro

75 из 100
OnePlus 9 Pro
VS
84 из 100
Huawei Mate 60 Pro
OnePlus 9 Pro
Huawei Mate 60 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2021 года OnePlus 9 Pro с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.82-дюймового Huawei Mate 60 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 9000S и вышел на 29 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 9 Pro
  • На 19% выше плотность пикселей (525 vs 440 PPI)
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 888
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.4 мм уже
  • Весит на 28 граммов меньше
  • На 13% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1130 и 1000 баллов
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Huawei Mate 60 Pro
  • Камера имеет оптический зум 3.5x
  • Поддерживает более мощную зарядку (88W vs 65W)
  • Смартфон на 2 года и 5 месяцев новее
  • Запись замедленной съемки в 3840 FPS
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Более новая ОС: Android 14 против 13
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 3.1
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
Функция
Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
OnePlus 9 Pro
vs
Mate 60 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.7 дюймов 6.82 дюймов
Разрешение 1440 x 3216 пикселей 1212 x 2616 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 525 точек на дюйм 440 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Да
Макс. заявленная яркость 500 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90.3% 88.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.8% -
ШИМ (PWM) 192 Гц -
Время отклика 41.5 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
OnePlus 9 Pro
878 нит
Mate 60 Pro
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.2 мм 163.7 мм
Ширина 73.6 мм 79 мм
Толщина 8.7 мм 8.1 мм
Вес 197 граммов 225 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Система охлаждения - Испарительная камера
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Зеленый Белый, Черный, Зеленый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
OnePlus 9 Pro +2%
90.3%
Mate 60 Pro
88.5%

Производительность

Тестируем OnePlus 9 Pro и Huawei Mate 60 Pro в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 HiSilicon Kirin 9000S
Макс. частота 2840 МГц 2620 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.53 ГГц:
- 3 ядра по 2.15 ГГц:
- 1 ядро по 2.62 ГГц:
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 660 -
GPU-ядер 1024 -
Частота GPU 840 МГц 750 МГц
FLOPS ~1622 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
OnePlus 9 Pro +13%
1130
Mate 60 Pro
1000
Geekbench 5 (многоядерный)
OnePlus 9 Pro +16%
3664
Mate 60 Pro
3163
AnTuTu Benchmark 9
OnePlus 9 Pro
817271
Mate 60 Pro
н/д
CPU 208536 -
GPU 313189 -
Memory 134169 -
UX 155377 -
Total score 817271 -
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса 45.6 °C -
Stability 58% -
Graphics test 34 FPS -
Graphics score 5707 -
PCMark 3.0
Web score 8573 -
Video editing 6053 -
Photo editing 28316 -
Data manipulation 9714 -
Writing score 15814 -
Источники: 3DMark [3]
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц -
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 4.0
Карта памяти Нет Nano Memory
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 13) Android 14
Оболочка UI OxygenOS 13 -
Размер системы из коробки 16 ГБ -

Батарея

Объем 4500 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 65 Вт 88 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да
Быстрая зарядка Да (100% за 32 минут) Да (50% за 18 минут)
Время полной зарядки 0:32 ч. 0:31 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:19 ч. -
Просмотр видео 12:04 ч. -
Игры 04:57 ч. -
Режим ожидания 113 ч. -
Общая автономность
OnePlus 9 Pro
31:39 ч.
Mate 60 Pro
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 9 Pro vs Huawei Mate 60 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8192 x 6144
Зум Оптический, 3.3x Оптический, 3.5x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 3840 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 140° 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 50 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 48 МП + 12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX789 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.4 - 4.0
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10 (PureCel)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото OnePlus 9 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4160 x 3120
Апертура f/2.0 f/2.4
Фокусное расстояние - 18 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS -
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
OnePlus 9 Pro
81.1 дБ
Mate 60 Pro
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2021 года Август 2023 года
Дата начала продаж Март 2021 года Август 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.99 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.21 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки - Да, 88 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Mate 60 Pro более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. iPhone 14 Pro Max против Mate 60 Pro
2. Galaxy S22 Ultra против Mate 60 Pro
3. P60 Pro против Mate 60 Pro
4. iPhone 14 Pro против Mate 60 Pro
5. Galaxy S23 Ultra против Mate 60 Pro
6. Nord 2T против OnePlus 9 Pro
7. Galaxy S22 против OnePlus 9 Pro
8. Galaxy A53 5G против OnePlus 9 Pro
9. OnePlus 9RT против OnePlus 9 Pro
10. Pixel 7 Pro против OnePlus 9 Pro
Сравнить другие смартфоны (1200+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры