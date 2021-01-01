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OnePlus 9 Pro против Motorola Edge 20

Ванплас 9 Про
VS
Моторола Эдж 20
OnePlus 9 Pro
Motorola Edge 20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2021 года OnePlus 9 Pro с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.7-дюймового Motorola Edge 20, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 9 Pro
  • На 36% выше плотность пикселей (525 vs 385 PPI)
  • Показывает на 44% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • На 33% выше максимальная яркость экрана (885 против 663 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 3.3x
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4000 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Стерео динамики
Причины выбрать Motorola Edge 20
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Весит на 34 грамма меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
9 Pro
97
Edge 20
87
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
9 Pro
95
Edge 20
71
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
9 Pro
79
Edge 20
72
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
9 Pro
76
Edge 20
70
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
9 Pro
94
Edge 20
86
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
9 Pro
87
Edge 20
76

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
9 Pro
vs
Edge 20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.7 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1440 x 3216 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 525 точек на дюйм 385 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 90.3% 89%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.8% -
ШИМ (PWM) 192 Гц -
Время отклика 41.5 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
9 Pro +33%
885 нит
Edge 20
663 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 163.2 мм 163 мм
Ширина 73.6 мм 76 мм
Толщина 8.7 мм 7 мм
Вес 197 граммов 163 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP52
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Белый Серый, Белый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
9 Pro +1%
90.3%
Edge 20
89%

Производительность

Тестируем Ванплас 9 Про и Моторола Эдж 20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Qualcomm Snapdragon 778G
Макс. частота 2840 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 660 Adreno 642L
Частота GPU 840 МГц 490 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
9 Pro +48%
1135
Edge 20
769
Geekbench 5 (многоядерный)
9 Pro +44%
3707
Edge 20
2575
AnTuTu Benchmark 9
9 Pro +44%
772109
Edge 20
535083
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI OxygenOS 11 -
Размер системы из коробки 16 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (100% за 32 минут) Да (68% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:32 ч. 1:01 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
9 Pro +25%
13:12 ч.
Edge 20
10:50 ч.
Время просмотра видео
9 Pro
13:34 ч.
Edge 20 +32%
17:55 ч.
Время разговора (3G)
9 Pro +20%
33:57 ч.
Edge 20
28:02 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 9 Pro vs Motorola Edge 20
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 12032 x 9204
Зум Оптический, 3.3x Оптический, 3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 140° 119°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 50 МП + 2 МП) 3 (108 МП + 8 МП + 16 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX789 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 79 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото OnePlus 9 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.3
Размер пикселя 1 микрон 0.7 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
9 Pro
129
Edge 20
н/д
Качество видео
9 Pro
108
Edge 20
н/д
Итоговая оценка камеры
9 Pro
124
Edge 20
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 24 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
9 Pro
81.1 дБ
Edge 20
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2021 года Июль 2021 года
Дата начала продаж Март 2021 года Август 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.99 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.21 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 65 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (30 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 9 Pro более удачной покупкой.

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