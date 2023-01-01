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OnePlus 9 Pro против Motorola Edge (2022)

Ванплас 9 Про
VS
Моторола Эдж (2022)
OnePlus 9 Pro
Motorola Edge (2022)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2021 года OnePlus 9 Pro с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.6-дюймового Motorola Edge (2022), который имеет процессор MediaTek Dimensity 1050 и вышел на 17 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 9 Pro
  • Камера имеет оптический зум 3.3x
  • Показывает на 55% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 32% выше плотность пикселей (525 vs 399 PPI)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • На 50% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1124 и 749 баллов
Причины выбрать Motorola Edge (2022)
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее
  • Весит на 27 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
9 Pro
vs
Edge (2022)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.7 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1440 x 3216 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 525 точек на дюйм 399 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит 1000 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90.3% 88.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.8% -
ШИМ (PWM) 192 Гц -
Время отклика 41.5 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
9 Pro
869 нит
Edge (2022)
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.2 мм 160.86 мм
Ширина 73.6 мм 74.24 мм
Толщина 8.7 мм 7.99 мм
Вес 197 граммов 170 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP52
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый, Белый Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
9 Pro +2%
90.3%
Edge (2022)
88.1%

Производительность

Тестируем Ванплас 9 Про и Моторола Эдж (2022) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 MediaTek Dimensity 1050
Макс. частота 2840 МГц 2500 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 660 Mali-G610 MC3
Частота GPU 840 МГц 1000 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
9 Pro +50%
1124
Edge (2022)
749
Geekbench 5 (многоядерный)
9 Pro +70%
3611
Edge (2022)
2127
AnTuTu Benchmark 9
9 Pro +55%
809173
Edge (2022)
522887
CPU 208536 137500
GPU 313189 159729
Memory 134169 96303
UX 155377 129591
Total score 809173 522887
3DMark Wild Life Performance
9 Pro +128%
5707
Edge (2022)
2506
Пиковая температура корпуса 45.6 °C -
Stability 57% 97%
Graphics test 34 FPS 15 FPS
Graphics score 5707 2506
PCMark 3.0
9 Pro
11519
Edge (2022) +9%
12525
Web score 8391 11399
Video editing 6050 7138
Photo editing 28955 25422
Data manipulation 9678 9341
Writing score 15984 16103
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 -
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 13) Android 12
Оболочка UI OxygenOS 13 -
Размер системы из коробки 16 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да
Быстрая зарядка Да (100% за 32 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:32 ч. 1:10 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:28 ч. -
Просмотр видео 12:04 ч. -
Игры 05:09 ч. -
Режим ожидания 113 ч. -
Общая автономность
9 Pro
31:51 ч.
Edge (2022)
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 9 Pro vs Motorola Edge (2022)
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8192 x 6144
Зум Оптический, 3.3x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 120 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 140° 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 50 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX789 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10 (PureCel)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.5
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото OnePlus 9 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.5
Фокусное расстояние - 0.7 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
9 Pro
129
Edge (2022)
н/д
Качество видео
9 Pro
108
Edge (2022)
н/д
Итоговая оценка камеры
9 Pro
124
Edge (2022)
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 19
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
9 Pro
81.1 дБ
Edge (2022)
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2021 года Август 2022 года
Дата начала продаж Март 2021 года Август 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.99 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.21 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 65 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 9 Pro более удачной покупкой.

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