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OnePlus 9 Pro против Motorola Edge Plus (2023)

76 из 100
OnePlus 9 Pro
VS
89 из 100
Motorola Edge Plus (2023)
OnePlus 9 Pro
Motorola Edge Plus (2023)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2021 года OnePlus 9 Pro с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.67-дюймового Motorola Edge Plus (2023), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и вышел на 26 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 9 Pro
  • На 33% выше плотность пикселей (525 vs 395 PPI)
  • Камера имеет оптический зум 3.3x
Причины выбрать Motorola Edge Plus (2023)
  • Выше частота обновление дисплея – 165 Гц
  • Показывает на 54% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 7
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Смартфон на 2 года и 2 месяца новее
  • Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 5100 против 4500 мАч
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
9 Pro
vs
Edge Plus (2023)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.7 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1440 x 3216 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 525 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 165 Гц
Адаптивная частота обновления Да -
Макс. заявленная яркость 500 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит 1300 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 90.3% 90%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.8% -
ШИМ (PWM) 192 Гц -
Время отклика 41.5 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
9 Pro
871 нит
Edge Plus (2023)
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.2 мм 161.16 мм
Ширина 73.6 мм 74 мм
Толщина 8.7 мм 8.59 мм
Вес 197 граммов 203 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Зеленый Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем OnePlus 9 Pro и Motorola Edge Plus (2023) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Макс. частота 2840 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 2 + 2 + 3)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 4 МБ 8 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 4 нанометра
Графика Adreno 660 Adreno 740
Частота GPU 840 МГц 680 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс ~3481 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
9 Pro
1125
Edge Plus (2023) +30%
1462
Geekbench 5 (многоядерный)
9 Pro
3612
Edge Plus (2023) +32%
4752
AnTuTu Benchmark 9
9 Pro
806693
Edge Plus (2023) +54%
1246064
CPU 208536 -
GPU 313189 -
Memory 134169 -
UX 155377 -
Total score 806693 1246064
3DMark Wild Life Performance
9 Pro
5707
Edge Plus (2023)
н/д
Пиковая температура корпуса 45.6 °C -
Stability 58% -
Graphics test 34 FPS -
Graphics score 5707 -
Web score 8517 -
Video editing 6051 -
Photo editing 28486 -
Data manipulation 9713 -
Writing score 15859 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5X
Частота памяти 2750 МГц -
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 4.0
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 13) Android 13
Оболочка UI OxygenOS 13 My UX
Размер системы из коробки 16 ГБ -

Батарея

Объем 4500 мАч 5100 мАч
Макс. мощность зарядки 65 Вт 68 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (100% за 32 минут) Да (71% за 20 минут)
Время полной зарядки 0:32 ч. 0:35 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:19 ч. -
Просмотр видео 12:04 ч. -
Игры 04:57 ч. -
Режим ожидания 113 ч. -
Общая автономность
9 Pro
31:39 ч.
Edge Plus (2023)
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 9 Pro vs Motorola Edge Plus (2023)
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8192 x 6144
Зум Оптический, 3.3x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 140° 114°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 50 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 12 МП + 50 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX789 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/1.55"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10 (PureCel)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.93"
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76"
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото OnePlus 9 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 60 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 10000 x 6000
Апертура f/2.0 f/2.2
Размер пикселя 1 микрон 0.61 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS -
Размер сенсора 1/3.06" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/k/v/r)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
9 Pro
81.1 дБ
Edge Plus (2023)
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2021 года Май 2023 года
Дата начала продаж Март 2021 года Май 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.99 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.21 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки - Да, 68 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola Edge Plus (2023) более удачной покупкой.

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