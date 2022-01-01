OnePlus 9 Pro против Motorola Edge X30
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2021 года OnePlus 9 Pro с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.7-дюймового Motorola Edge X30, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 9 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать OnePlus 9 Pro
- Камера имеет оптический зум 3.3x
- На 75% выше максимальная яркость экрана (876 против 502 нит)
- На 34% выше плотность пикселей (525 vs 393 PPI)
- Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
- Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
- Функция реверсивной зарядки
- Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Motorola Edge X30
- Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
- Показывает на 20% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Смартфон на 9 месяцев новее
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|AMOLED
|OLED
|Размер
|6.7 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3216 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|525 точек на дюйм
|393 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|144 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|90.3%
|87.6%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|97.8%
|-
|ШИМ (PWM)
|192 Гц
|-
|Время отклика
|41.5 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|163.2 мм
|163.6 мм
|Ширина
|73.6 мм
|75.6 мм
|Толщина
|8.7 мм
|8.5 мм
|Вес
|197 граммов
|194 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|-
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Белый
|Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 888
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
|Макс. частота
|2840 МГц
|3000 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|4 МБ
|4 МБ
|Размер транзистора
|5 нанометров
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 660
|Adreno 730
|Частота GPU
|840 МГц
|818 МГц
|FLOPS
|~1720 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2750 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
|CPU
|184895
|206492
|GPU
|319794
|418380
|Memory
|129075
|146572
|UX
|147558
|170155
|Total score
|784905
|941783
|Stability
|57%
|-
|Graphics test
|34 FPS
|-
|Graphics score
|5706
|-
|PCMark 3.0 score
|12169
|-
Таблица смартфонов в AnTuTu Benchmark (#54 и #15)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11 (С обновлением до Android 12)
|Android 12
|Оболочка UI
|Oxygen OS 12
|MYUI 3.0
|Размер системы из коробки
|16 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|65 Вт
|68 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (50 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (100% за 32 минут)
|Да (50% за 13 минут)
|Время полной зарядки
|0:32 ч.
|0:36 ч.
|Веб-серфинг
|11:28 ч.
|-
|Просмотр видео
|12:04 ч.
|-
|Игры
|05:09 ч.
|-
|Режим ожидания
|113 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|8700 x 5800
|Зум
|Оптический, 3.3x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 120 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|140°
|114°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 МП + 50 МП + 2 МП)
|3 (50 МП + 50 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX789 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото OnePlus 9 Pro от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|60 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|-
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Размер пикселя
|1 микрон
|0.7 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.06"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|24
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2021 года
|Декабрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Март 2021 года
|Декабрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.99 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.21 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 65 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, камера, коммуникации, корпус и звук - выбирайте OnePlus 9 Pro, а если производительность – то Motorola Edge X30.
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