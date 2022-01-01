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OnePlus 9 Pro против Motorola Edge X30

Ванплас 9 Про
VS
Моторола Эдж X30
OnePlus 9 Pro
Motorola Edge X30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2021 года OnePlus 9 Pro с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.7-дюймового Motorola Edge X30, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 9 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 9 Pro
  • Камера имеет оптический зум 3.3x
  • На 75% выше максимальная яркость экрана (876 против 502 нит)
  • На 34% выше плотность пикселей (525 vs 393 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Функция реверсивной зарядки
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Motorola Edge X30
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Показывает на 20% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Смартфон на 9 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
9 Pro
92
Edge X30
85
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
9 Pro
85
Edge X30
92
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
9 Pro
82
Edge X30
84
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
9 Pro
77
Edge X30
73
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
9 Pro
93
Edge X30
84
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
9 Pro
84
Edge X30
82

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
9 Pro
vs
Edge X30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.7 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1440 x 3216 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 525 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90.3% 87.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.8% -
ШИМ (PWM) 192 Гц -
Время отклика 41.5 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
9 Pro +75%
876 нит
Edge X30
502 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.2 мм 163.6 мм
Ширина 73.6 мм 75.6 мм
Толщина 8.7 мм 8.5 мм
Вес 197 граммов 194 грамма
Водонепроницаемость IP68 -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Белый Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
9 Pro +3%
90.3%
Edge X30
87.6%

Производительность

Тестируем Ванплас 9 Про и Моторола Эдж X30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Макс. частота 2840 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 4 нанометра
Графика Adreno 660 Adreno 730
Частота GPU 840 МГц 818 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
9 Pro
1130
Edge X30 +7%
1204
Geekbench 5 (многоядерный)
9 Pro +2%
3640
Edge X30
3566
AnTuTu Benchmark 9
9 Pro
784905
Edge X30 +20%
941783
CPU 184895 206492
GPU 319794 418380
Memory 129075 146572
UX 147558 170155
Total score 784905 941783
3DMark Wild Life Performance
9 Pro
5706
Edge X30
н/д
Stability 57% -
Graphics test 34 FPS -
Graphics score 5706 -
PCMark 3.0 score 12169 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 12
Оболочка UI Oxygen OS 12 MYUI 3.0
Размер системы из коробки 16 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 68 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (100% за 32 минут) Да (50% за 13 минут)
Время полной зарядки 0:32 ч. 0:36 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:28 ч. -
Просмотр видео 12:04 ч. -
Игры 05:09 ч. -
Режим ожидания 113 ч. -
Общая автономность
9 Pro
31:51 ч.
Edge X30
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 9 Pro vs Motorola Edge X30
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8700 x 5800
Зум Оптический, 3.3x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 120 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 140° 114°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 50 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX789 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото OnePlus 9 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 60 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 -
Апертура f/2.0 f/2.2
Размер пикселя 1 микрон 0.7 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
9 Pro
129
Edge X30
н/д
Качество видео
9 Pro
108
Edge X30
н/д
Итоговая оценка камеры
9 Pro
124
Edge X30
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
9 Pro
81.1 дБ
Edge X30
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2021 года Декабрь 2021 года
Дата начала продаж Март 2021 года Декабрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.99 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.21 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 65 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, камера, коммуникации, корпус и звук - выбирайте OnePlus 9 Pro, а если производительность – то Motorola Edge X30.

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