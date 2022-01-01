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OnePlus 9 Pro против OnePlus 6

Ванплас 9 Про
VS
Ванплас 6
OnePlus 9 Pro
OnePlus 6

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2021 года OnePlus 9 Pro с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.28-дюймового OnePlus 6, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845 и вышел на 35 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 9 Pro
  • Камера имеет оптический зум 3.3x
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1200 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3300 мАч
  • На 100% выше максимальная яркость экрана (872 против 437 нит)
  • Показывает на 73% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • На 24% лучшая автономность (31:51 vs 25:39 часов)
  • На 31% выше плотность пикселей (525 vs 402 PPI)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • На 0.42" большая диагональ экрана
Причины выбрать OnePlus 6
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Весит на 20 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
9 Pro
vs
OnePlus 6

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.7 дюймов 6.28 дюймов
Разрешение 1440 x 3216 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19:9
Плотность пикселей 525 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 450 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 90.3% 84.12%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.8% 97.4%
ШИМ (PWM) 192 Гц 236 Гц
Время отклика 41.5 мс 3.6 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
9 Pro +100%
872 нит
OnePlus 6
437 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 163.2 мм 155.7 мм
Ширина 73.6 мм 75.3 мм
Толщина 8.7 мм 7.7 мм
Вес 197 граммов 177 граммов
Водонепроницаемость IP68 IPX4
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Белый Черный, Белый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
9 Pro +7%
90.3%
OnePlus 6
84.12%

Производительность

Тестируем Ванплас 9 Про и Ванплас 6 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Qualcomm Snapdragon 845
Макс. частота 2840 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
Кэш L3 4 МБ 2 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 660 Adreno 630
Частота GPU 840 МГц 710 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс ~727 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 1866 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
9 Pro +121%
1132
OnePlus 6
513
Geekbench 5 (многоядерный)
9 Pro +58%
3652
OnePlus 6
2306
AnTuTu Benchmark 9
9 Pro +73%
695924
OnePlus 6
402010
CPU 157992 102075
GPU 287397 164911
Memory 120016 57690
UX 127958 77128
Total score 695924 402010
3DMark Wild Life Performance
9 Pro +295%
5713
OnePlus 6
1448
Stability 57% 98%
Graphics test 34 FPS 8 FPS
Graphics score 5713 1448
PCMark 3.0 score 12014 8283
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 8.1 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI Oxygen OS 12 OxygenOS 11
Размер системы из коробки 16 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 3300 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (100% за 32 минут) Да, Dash Charge (60% за 35 минут)
Время полной зарядки 0:32 ч. 1:20 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:28 ч. 08:07 ч.
Просмотр видео 12:04 ч. 11:16 ч.
Игры 05:09 ч. 03:44 ч.
Режим ожидания 113 ч. 94 ч.
Общая автономность
9 Pro +24%
31:51 ч.
OnePlus 6
25:39 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 9 Pro vs OnePlus 6
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4616 x 3464
Зум Оптический, 3.3x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 140° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 50 МП + 2 МП) 2 (16 МП + 20 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX789 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX519 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото OnePlus 9 Pro от DxOMark Примеры фото OnePlus 6 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 25 мм
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
9 Pro +29%
129
OnePlus 6
100
Качество видео
9 Pro +24%
108
OnePlus 6
87
Итоговая оценка камеры
9 Pro +29%
124
OnePlus 6
96

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 16
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
9 Pro
81.1 дБ
OnePlus 6 +1%
81.6 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2021 года Май 2018 года
Дата начала продаж Март 2021 года Май 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.99 Вт/кг 1.33 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.21 Вт/кг 1.38 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 65 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель для быстрой зарядки
- Адаптер питания
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 9 Pro более удачной покупкой.

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