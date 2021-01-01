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OnePlus 9 против Apple iPhone 12 mini

Ванплас 9
VS
Эпл Айфон 12 мини
OnePlus 9
Apple iPhone 12 mini

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2021 года OnePlus 9 с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 5.4-дюймового Apple iPhone 12 mini, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 9
  • Комплектуется на 2273 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 2227 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 1.15" большая диагональ экрана
  • На 26% лучшая автономность (87 vs 69 часов)
  • Современный порт USB Type-C
  • На 30% выше максимальная яркость экрана (813 против 623 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Показывает на 22% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
Причины выбрать Apple iPhone 12 mini
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем OnePlus
  • На 18% выше плотность пикселей (476 vs 402 PPI)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 9.7 мм уже
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
OnePlus 9
vs
iPhone 12 mini

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.55 дюймов 5.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 476 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 -
Соотношение экрана к корпусу 87.6% 85.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Максимальная яркость
OnePlus 9 +30%
813 нит
iPhone 12 mini
623 нит

Дизайн и корпус

Высота 160 мм 131.5 мм
Ширина 73.9 мм 64.2 мм
Толщина 8.1 мм 7.4 мм
Вес 183 грамма 135 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Фиолетовый, Синий Белый, Черный, Product RED, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
OnePlus 9 +3%
87.6%
iPhone 12 mini
85.1%

Производительность

Тестируем Ванплас 9 и Эпл Айфон 12 мини в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Apple A14 Bionic
Макс. частота 2840 МГц 3100 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Icestorm
- 2 ядра по 2.99 ГГц: Firestorm
Кэш L3 4 МБ 8 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 660 Apple GPU
Частота GPU 840 МГц -
FLOPS ~1720 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц -
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
OnePlus 9
1116
iPhone 12 mini +41%
1574
Geekbench 5 (многоядерный)
OnePlus 9
3586
iPhone 12 mini +16%
4164
AnTuTu Benchmark 8
OnePlus 9 +22%
708992
iPhone 12 mini
578842

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 iOS 14.1 (С обновлением до iOS 14.4)
Оболочка UI OxygenOS 11 -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 2227 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (100% за 29 минут) Да (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:29 ч. 1:29 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
OnePlus 9 +9%
13:10 ч.
iPhone 12 mini
12:05 ч.
Время просмотра видео
OnePlus 9 +25%
15:19 ч.
iPhone 12 mini
12:14 ч.
Время разговора (3G)
OnePlus 9 +130%
28:07 ч.
iPhone 12 mini
12:21 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 9 vs Apple iPhone 12 mini
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4290 x 2800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 140° 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 50 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX689 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 12 mini от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4290 x 2800
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние - 23 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 -
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 22
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2021 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Март 2021 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, автономность и коммуникации - выбирайте OnePlus 9, а если программное обеспечение, камера и корпус – то Apple iPhone 12 mini.

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