OnePlus 9 против Apple iPhone XS
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2021 года OnePlus 9 с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 5G, против 5.8-дюймового Apple iPhone XS, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 31 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать OnePlus 9
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Комплектуется на 1842 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 2658 мАч
- На 0.75" большая диагональ экрана
- На 25% лучшая автономность (28:34 vs 22:46 часов)
- Показывает на 48% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Современный порт USB Type-C
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
- На 24% выше максимальная яркость экрана (816 против 657 нит)
- Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Apple iPhone XS
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Стабилизация изображения
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем OnePlus
- На 14% выше плотность пикселей (458 vs 402 PPI)
- Весит на 15 граммов меньше
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|AMOLED
|OLED
|Размер
|6.55 дюймов
|5.8 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1125 x 2436 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|458 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|87.6%
|82.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|98.9%
|98.8%
|ШИМ (PWM)
|323 Гц
|240 Гц
|Время отклика
|13 мс
|4.4 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|160 мм
|143.6 мм
|Ширина
|74.2 мм
|70.9 мм
|Толщина
|8.7 мм
|7.7 мм
|Вес
|192 грамма
|177 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Фиолетовый, Синий
|Золотой, Серый, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 888 5G
|Apple A12 Bionic
|Макс. частота
|2840 МГц
|2490 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
|- 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest
- 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Размер транзистора
|5 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 660
|Apple A12 Bionic GPU
|Частота GPU
|840 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|~1720 Гфлопс
|~560 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2750 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|64, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
|CPU
|200022
|145514
|GPU
|313671
|197436
|Memory
|124703
|73728
|UX
|143596
|110833
|Total score
|779192
|526647
|Stability
|55%
|63%
|Graphics test
|34 FPS
|34 FPS
|Graphics score
|5762
|5763
|PCMark 3.0 score
|12293
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11 (С обновлением до Android 12)
|iOS 12 (С обновлением до iOS 15.2)
|Оболочка UI
|Oxygen OS 12
|15.4
|Размер системы из коробки
|35 ГБ
|11.8 ГБ
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|2658 мАч
|Мощность зарядки
|65 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Да, Qi (10 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (100% за 29 минут)
|Да (50% за 60 минут)
|Время полной зарядки
|0:29 ч.
|2:40 ч.
|Веб-серфинг
|10:27 ч.
|07:30 ч.
|Просмотр видео
|12:25 ч.
|09:19 ч.
|Игры
|04:06 ч.
|04:45 ч.
|Режим ожидания
|92 ч.
|80 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 120 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|140°
|-
|Количество объективов
|3 (48 МП + 50 МП + 2 МП)
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX689 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|-
|Монохромный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото OnePlus 9 от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|3088 x 2316
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|32 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.06"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|16
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2021 года
|Сентябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Март 2021 года
|Сентябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
| - iPhone XS
- USB-адаптер питания
- Кабель Lightning
- Наушники EarPods с коннектором Lightning
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 9 более удачной покупкой.
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