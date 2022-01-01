Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2021 года OnePlus 9 с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 5G, против 5.8-дюймового Apple iPhone XS, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 31 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.