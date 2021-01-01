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OnePlus 9 против Asus ROG Phone 5

Ванплас 9
VS
Асус Рог Фон 5
OnePlus 9
Asus ROG Phone 5

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2021 года OnePlus 9 с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.78-дюймового Asus ROG Phone 5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 9
  • Тонкие рамки – на 5.6% выше полезная площадь экрана
  • Весит на 56 граммов меньше
Причины выбрать Asus ROG Phone 5
  • На 36% лучшая автономность (118 vs 87 часов)
  • Комплектуется на 1500 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 4500 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Функция реверсивной зарядки
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
OnePlus 9
vs
ROG Phone 5

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.55 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2448 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 87.6% 82%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.9% 99.7%
ШИМ (PWM) 323 Гц 568 Гц
Время отклика 13 мс 2.4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
OnePlus 9 +1%
811 нит
ROG Phone 5
800 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 160 мм 173 мм
Ширина 73.9 мм 77.3 мм
Толщина 8.7 мм 9.9 мм
Вес 183 грамма 239 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Фиолетовый, Синий Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
OnePlus 9 +7%
87.6%
ROG Phone 5
82%

Производительность

Тестируем Ванплас 9 и Асус Рог Фон 5 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Qualcomm Snapdragon 888
Макс. частота 2840 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 660 Adreno 660
Частота GPU 840 МГц 840 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц 3200 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
OnePlus 9
1112
ROG Phone 5 +1%
1127
Geekbench 5 (многоядерный)
OnePlus 9
3572
ROG Phone 5 +4%
3710
AnTuTu Benchmark 8
OnePlus 9
706736
ROG Phone 5
708146

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI OxygenOS 11 ROG UI
Размер системы из коробки 35 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (100% за 29 минут) Да, Quick Charge 5 (70% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:29 ч. 1:05 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
OnePlus 9
13:10 ч.
ROG Phone 5 +32%
17:33 ч.
Время просмотра видео
OnePlus 9
15:19 ч.
ROG Phone 5 +47%
22:36 ч.
Время разговора (3G)
OnePlus 9
28:07 ч.
ROG Phone 5 +12%
31:40 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 9 vs Asus ROG Phone 5
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 140° 125°
Количество объективов 3 (48 МП + 50 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX689 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 11 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (CMOS)
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264 6000 x 4000
Апертура f/2.0 f/2.5
Фокусное расстояние - 35 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 22
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
OnePlus 9
83 дБ
ROG Phone 5 +11%
92.4 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2021 года Март 2021 года
Дата начала продаж Март 2021 года Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее автономность и звук - выбирайте Asus ROG Phone 5, а если программное обеспечение и корпус – то OnePlus 9.

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