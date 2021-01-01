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OnePlus 9 против Huawei P30

Ванплас 9
VS
Хуавей П30
OnePlus 9
Huawei P30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2021 года OnePlus 9 с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.1-дюймового Huawei P30, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 24 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 9
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Показывает на 89% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 850 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3650 мАч
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • На 29% выше максимальная яркость экрана (813 против 632 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • На 0.45" большая диагональ экрана
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
Причины выбрать Huawei P30
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Весит на 18 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
OnePlus 9
vs
Huawei P30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.55 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 422 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 87.6% 85.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.6%
ШИМ (PWM) - 240 Гц
Время отклика - 3.6 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
OnePlus 9 +29%
813 нит
Huawei P30
632 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 160 мм 149.1 мм
Ширина 73.9 мм 71.4 мм
Толщина 8.1 мм 7.6 мм
Вес 183 грамма 165 граммов
Водонепроницаемость Нет IP53
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Фиолетовый, Синий Светло-голубой, Северное сияние
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
OnePlus 9 +2%
87.6%
Huawei P30
85.8%

Производительность

Тестируем Ванплас 9 и Хуавей П30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 HiSilicon Kirin 980
Макс. частота 2840 МГц 2600 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 660 Mali G76 MP10
Частота GPU 840 МГц 720 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс ~691 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Nano Memory
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
OnePlus 9 +59%
1116
Huawei P30
704
Geekbench 5 (многоядерный)
OnePlus 9 +42%
3586
Huawei P30
2525
AnTuTu Benchmark 8
OnePlus 9 +89%
708992
Huawei P30
375928

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI OxygenOS 11 EMUI 10
Размер системы из коробки - 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 3650 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (100% за 29 минут) Да, SuperCharge (70% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:29 ч. 1:10 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
OnePlus 9
13:10 ч.
Huawei P30 +3%
13:52 ч.
Время просмотра видео
OnePlus 9
15:19 ч.
Huawei P30 +7%
16:22 ч.
Время разговора (3G)
OnePlus 9 +25%
28:07 ч.
Huawei P30
22:38 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 9 vs Huawei P30
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 7360 x 4912
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 140° 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 50 МП + 2 МП) 3 (40 МП + 8 МП + 16 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX689 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Лазерный автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 24 21
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
OnePlus 9
н/д
Huawei P30
81.6 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2021 года Март 2019 года
Дата начала продаж Март 2021 года Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.33 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.85 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон Huawei P30
- Адаптер питания
- Наушники 3.5 мм
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 9 более удачной покупкой.

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