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OnePlus 9 против Huawei P40 Pro

Ванплас 9
VS
Хуавей П40 Про
OnePlus 9
Huawei P40 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2021 года OnePlus 9 с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.58-дюймового Huawei P40 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 5G и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 9
  • Показывает на 47% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 64% выше максимальная яркость экрана (813 против 495 нит)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4200 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
Причины выбрать Huawei P40 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • На 8% лучшая автономность (94 vs 87 часов)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 27 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 7680 FPS
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
OnePlus 9
vs
P40 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.55 дюймов 6.58 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1200 x 2640 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 441 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.6% 91.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.4%
ШИМ (PWM) - 365 Гц
Время отклика - 3 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
OnePlus 9 +64%
813 нит
P40 Pro
495 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 160 мм 158.2 мм
Ширина 73.9 мм 72.6 мм
Толщина 8.1 мм 9 мм
Вес 183 грамма 209 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Фиолетовый, Синий Черный, Мерцающий серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
OnePlus 9
87.6%
P40 Pro +5%
91.6%

Производительность

Тестируем Ванплас 9 и Хуавей П40 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 HiSilicon Kirin 990 5G
Макс. частота 2840 МГц 2860 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.95 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.86 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 660 Mali G76 MP16
Частота GPU 840 МГц 600 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс ~896 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.0
Карта памяти Нет Nano Memory
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
OnePlus 9 +45%
1116
P40 Pro
769
Geekbench 5 (многоядерный)
OnePlus 9 +14%
3586
P40 Pro
3146
AnTuTu Benchmark 8
OnePlus 9 +47%
708992
P40 Pro
482188

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10.0
Оболочка UI OxygenOS 11 EMUI 11
Размер системы из коробки - 16.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4200 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (27 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (100% за 29 минут) Да (70% за 40 минут)
Время полной зарядки 0:29 ч. 1:15 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
OnePlus 9
13:10 ч.
P40 Pro +16%
15:14 ч.
Время просмотра видео
OnePlus 9
15:19 ч.
P40 Pro +19%
18:11 ч.
Время разговора (3G)
OnePlus 9 +25%
28:07 ч.
P40 Pro
22:42 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 9 vs Huawei P40 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8200 x 6100
Зум Цифровой Оптический, 5x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 7680 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 140° 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 50 МП + 2 МП) 4 (50 МП + 12 МП + 40 МП + 0 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX689 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.54", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Huawei P40 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264 6464 x 4864
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
OnePlus 9
н/д
P40 Pro
140
Качество видео
OnePlus 9
н/д
P40 Pro
105
Итоговая оценка камеры
OnePlus 9
н/д
P40 Pro
128

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 24 21
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
OnePlus 9
н/д
P40 Pro
88.8 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2021 года Март 2020 года
Дата начала продаж Март 2021 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
- Наушники
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее автономность, камера и корпус - выбирайте Huawei P40 Pro, а если дисплей, производительность, программное обеспечение и звук – то OnePlus 9.

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