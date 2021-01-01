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OnePlus 9R против Apple iPhone 12

Ванплас 8Т
VS
Эпл Айфон 12
OnePlus 9R
Apple iPhone 12

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2021 года OnePlus 9R с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 870, против 6.1-дюймового Apple iPhone 12, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 9R
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1685 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 2815 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • На 0.45" большая диагональ экрана
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • На 19% выше максимальная яркость экрана (750 против 631 нит)
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
Причины выбрать Apple iPhone 12
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем OnePlus
  • На 14% выше плотность пикселей (460 vs 402 PPI)
  • Более энергоэффективный CPU – Apple A14 Bionic
  • Весит на 25 граммов меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
OnePlus 9R
vs
iPhone 12

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.55 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 86.8% 86%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.4%
ШИМ (PWM) - 226 Гц
Время отклика - 16 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
OnePlus 9R +19%
750 нит
iPhone 12
631 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 161 мм 146.7 мм
Ширина 74.1 мм 71.5 мм
Толщина 8.4 мм 7.4 мм
Вес 189 граммов 164 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Синий Белый, Черный, Product RED, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
OnePlus 9R +1%
86.8%
iPhone 12
86%

Производительность

Тестируем Ванплас 8Т и Эпл Айфон 12 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 Apple A14 Bionic
Макс. частота 3200 МГц 3100 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Icestorm
- 2 ядра по 2.99 ГГц: Firestorm
Кэш L3 4 МБ 8 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 650 Apple GPU
Частота GPU 587 МГц -
FLOPS ~1267 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
OnePlus 9R
н/д
iPhone 12
1598
Geekbench 5 (многоядерный)
OnePlus 9R
н/д
iPhone 12
4028
AnTuTu Benchmark 8
OnePlus 9R +7%
608243
iPhone 12
570632

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 iOS 14.1 (С обновлением до iOS 14.4)
Оболочка UI OxygenOS 11 -
Размер системы из коробки - 7 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 2815 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (100% за 39 минут) Да (58% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:39 ч. 1:30 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
OnePlus 9R
н/д
iPhone 12
12:48 ч.
Время просмотра видео
OnePlus 9R
н/д
iPhone 12
13:04 ч.
Время разговора (3G)
OnePlus 9R
н/д
iPhone 12
19:27 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 9R vs Apple iPhone 12
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4290 x 2800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 16 МП + 5 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX372 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 12 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4290 x 2800
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние - 23 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
OnePlus 9R
н/д
iPhone 12
132
Качество видео
OnePlus 9R
н/д
iPhone 12
112
Итоговая оценка камеры
OnePlus 9R
н/д
iPhone 12
122

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 -
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 22
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
OnePlus 9R
н/д
iPhone 12
81.1 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2021 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и автономность - выбирайте OnePlus 9R, а если программное обеспечение и корпус – то Apple iPhone 12.

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