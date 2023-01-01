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OnePlus 9R против Google Pixel 7

Ванплас 9R
VS
Гугл Пиксель 7
OnePlus 9R
Google Pixel 7

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2021 года OnePlus 9R с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 870 5G, против 6.3-дюймового Google Pixel 7, который имеет процессор Google Tensor G2 и вышел на 19 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 9R
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Google Pixel 7
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Поддержка беспроводной зарядки на 20 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU – Google Tensor G2
  • Функция реверсивной зарядки
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1042 и 939 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
OnePlus 9R
vs
Pixel 7

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.55 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 416 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Да
Макс. заявленная яркость 500 нит 450 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1100 нит 1400 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 86.8% 84.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.5%
ШИМ (PWM) - 360 Гц
Время отклика - 3 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
OnePlus 9R
н/д
Pixel 7
964 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 161 мм 155.6 мм
Ширина 74.1 мм 73.2 мм
Толщина 8.4 мм 8.7 мм
Вес 189 граммов 197 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Синий Черный, Белый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
OnePlus 9R +2%
86.8%
Pixel 7
84.9%

Производительность

Тестируем Ванплас 9R и Гугл Пиксель 7 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 5G Google Tensor G2
Макс. частота 3200 МГц 2850 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 650 Mali-G710 MP7
Частота GPU 675 МГц 850 МГц
FLOPS ~1372 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
OnePlus 9R
939
Pixel 7 +11%
1042
Geekbench 5 (многоядерный)
OnePlus 9R
2964
Pixel 7 +10%
3261
AnTuTu Benchmark 9
OnePlus 9R
687780
Pixel 7 +9%
748242
CPU 188412 203616
GPU 236164 295372
Memory 120525 108654
UX 145670 142235
Total score 687780 748242
3DMark Wild Life Performance
OnePlus 9R
4243
Pixel 7 +54%
6523
Пиковая температура корпуса - 45.8 °C
Stability 77% 69%
Graphics test 25 FPS 39 FPS
Graphics score 4243 6523
PCMark 3.0
OnePlus 9R +11%
11688
Pixel 7
10551
Web score 8129 7506
Video editing 5763 6176
Photo editing 28039 17801
Data manipulation 10541 10086
Writing score 15035 15649
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 13) Android 13
Оболочка UI OxygenOS 13 Stock Android
Размер системы из коробки - 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4355 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (20 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (100% за 39 минут) Да (48% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:39 ч. 1:40 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 10:13 ч.
Просмотр видео - 16:16 ч.
Игры - 05:26 ч.
Режим ожидания - 73 ч.
Общая автономность
OnePlus 9R
н/д
Pixel 7
29:08 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 9R vs Google Pixel 7
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 114°
Количество объективов 4 (48 МП + 16 МП + 5 МП + 2 МП) 2 (50 МП + 12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX381 (Exmor-RS CMOS)
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Google Pixel 7 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 10.8 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 3648 x 2736
Апертура f/2.0 -
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS -
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
OnePlus 9R
н/д
Pixel 7
145
Качество видео
OnePlus 9R
н/д
Pixel 7
143
Итоговая оценка камеры
OnePlus 9R
н/д
Pixel 7
140

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
OnePlus 9R
н/д
Pixel 7
88.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2021 года Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер USB-C на USB-A
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и корпус - выбирайте Google Pixel 7, а если программное обеспечение – то OnePlus 9R.

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