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OnePlus 9R против Motorola Moto G 5G

Ванплас 9R
VS
Моторола Мото G 5G
OnePlus 9R
Motorola Moto G 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2021 года OnePlus 9R с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 870 5G, против 6.7-дюймового Motorola Moto G 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 750G и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 9R
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 127% выше максимальная яркость экрана (1098 против 483 нит)
  • Показывает на 79% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Стабилизация изображения
  • Более новая ОС: Android 12 против 10
  • Использует более быструю память LPDDR5 2133 МГц
  • Стерео динамики
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Motorola Moto G 5G
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
OnePlus 9R
vs
Moto G 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.55 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.8% 85.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 -
Максимальная яркость
OnePlus 9R +127%
1098 нит
Moto G 5G
483 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 161 мм 166.1 мм
Ширина 74.1 мм 76.1 мм
Толщина 8.4 мм 9.9 мм
Вес 189 граммов 212 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Синий Серый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
OnePlus 9R +1%
86.8%
Moto G 5G
85.7%

Производительность

Тестируем Ванплас 9R и Моторола Мото G 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 5G Qualcomm Snapdragon 750G
Макс. частота 3200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 650 Adreno 619
Частота GPU 675 МГц 825 МГц
FLOPS ~1372 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
OnePlus 9R +44%
940
Moto G 5G
655
Geekbench 5 (многоядерный)
OnePlus 9R +50%
2959
Moto G 5G
1974
AnTuTu Benchmark 9
OnePlus 9R +79%
685015
Moto G 5G
382279
CPU 191178 120297
GPU 235507 93858
Memory 118628 73040
UX 145299 95948
Total score 685015 382279
3DMark Wild Life Performance
OnePlus 9R
4211
Moto G 5G
н/д
Stability 68% -
Graphics test 25 FPS -
Graphics score 4211 -
PCMark 3.0 score 11759 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 10
Оболочка UI OxygenOS 12 -
Размер системы из коробки - 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (100% за 39 минут) Да (36% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:39 ч. 2:11 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 13:56 ч.
Просмотр видео - 15:51 ч.
Игры - 06:06 ч.
Режим ожидания - 145 ч.
Общая автономность
OnePlus 9R
н/д
Moto G 5G
40:11 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 9R vs Motorola Moto G 5G
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 118°
Количество объективов 4 (48 МП + 16 МП + 5 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 112 микрон
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.2
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
OnePlus 9R
н/д
Moto G 5G
82.5 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Март 2021 года Ноябрь 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Декабрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 9R более удачной покупкой.

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