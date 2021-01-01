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OnePlus 9R против 9 Pro

Ванплас 8Т
VS
Ванплас 9 Про
OnePlus 9R
OnePlus 9 Pro

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2021 года OnePlus 9R с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 870, против 6.7-дюймового OnePlus 9 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 9R
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
Причины выбрать OnePlus 9 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 3.3x
  • На 31% выше плотность пикселей (525 vs 402 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • На 14% выше максимальная яркость экрана (883 против 774 нит)
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 888

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
OnePlus 9R
vs
9 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.55 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1440 x 3216 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 525 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 86.8% 90.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 97.8%
ШИМ (PWM) - 192 Гц
Время отклика - 41.5 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
OnePlus 9R
774 нит
9 Pro +14%
883 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 161 мм 163.2 мм
Ширина 74.1 мм 73.6 мм
Толщина 8.4 мм 8.7 мм
Вес 189 граммов 197 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Синий Черный, Зеленый, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
OnePlus 9R
86.8%
9 Pro +4%
90.3%

Производительность

Тестируем Ванплас 8Т и Ванплас 9 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 Qualcomm Snapdragon 888
Макс. частота 3200 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 650 Adreno 660
Частота GPU 587 МГц 840 МГц
FLOPS ~1267 Гфлопс ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
OnePlus 9R
н/д
9 Pro
1130
Geekbench 5 (многоядерный)
OnePlus 9R
н/д
9 Pro
3644
AnTuTu Benchmark 8
OnePlus 9R
616078
9 Pro +5%
645202

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI OxygenOS 11 OxygenOS 11
Размер системы из коробки - 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (100% за 39 минут) Да (100% за 32 минут)
Время полной зарядки 0:39 ч. 0:32 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
OnePlus 9R
н/д
9 Pro
13:12 ч.
Время просмотра видео
OnePlus 9R
н/д
9 Pro
13:34 ч.
Время разговора (3G)
OnePlus 9R
н/д
9 Pro
33:57 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 9R vs OnePlus 9 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 3.3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 140°
Количество объективов 4 (48 МП + 16 МП + 5 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX789 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 24
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
OnePlus 9R
н/д
9 Pro
81.1 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2021 года Март 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.21 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 65 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение OnePlus 9 Pro. У него лучшие дисплей, автономность и корпус.

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