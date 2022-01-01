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OnePlus Ace против Asus ROG Phone 6

Ванплас Эйс
VS
Асус РОГ Фон 6
OnePlus Ace
Asus ROG Phone 6

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 апреля 2022 года OnePlus Ace с экраном 6.7" и чипом MediaTek Dimensity 8100 Max, против 6.78-дюймового Asus ROG Phone 6, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus Ace
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Стабилизация изображения
  • Тонкие рамки – на 5.4% выше полезная площадь экрана
  • Весит на 53 грамма меньше
Причины выбрать Asus ROG Phone 6
  • Комплектуется на 1500 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 4500 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 165 Гц
  • Показывает на 43% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Функция реверсивной зарядки
  • На 32% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1320 и 998 баллов
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
OnePlus Ace
vs
ROG Phone 6

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED AMOLED
Размер 6.7 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2412 пикселей 1080 x 2448 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20.4:9
Плотность пикселей 394 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 165 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 830 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 950 нит 1200 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 87.6% 82.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 100%
ШИМ (PWM) - 672 Гц
Время отклика - 1 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
OnePlus Ace
н/д
ROG Phone 6
827 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.3 мм 173 мм
Ширина 75.5 мм 77 мм
Толщина 8.2 мм 10.3 мм
Вес 186 граммов 239 граммов
Водонепроницаемость - IPX4
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Синий Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
OnePlus Ace +7%
87.6%
ROG Phone 6
82.2%

Производительность

Тестируем Ванплас Эйс и Асус РОГ Фон 6 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 8100 Max Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 2850 МГц 3190 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 4 МБ 6 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 4 нанометра
Графика Mali-G610 MC6 Adreno 730
Частота GPU 912 МГц 900 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
OnePlus Ace
998
ROG Phone 6 +32%
1320
Geekbench 5 (многоядерный)
OnePlus Ace
3708
ROG Phone 6 +6%
3941
AnTuTu Benchmark 9
OnePlus Ace
775373
ROG Phone 6 +43%
1110820
CPU 191540 265173
GPU 310882 476559
Memory 130152 188898
UX 144745 185898
Total score 775373 1110820
3DMark Wild Life Performance
OnePlus Ace
5577
ROG Phone 6 +86%
10364
Stability 98% 90%
Graphics test 33 FPS 62 FPS
Graphics score 5577 10364
PCMark 3.0 score 10141 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI ColorOS 12.1 -
Размер системы из коробки - 25 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки 150 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (50% за 5 минут) Да (75% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:18 ч. 0:42 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 13:50 ч.
Просмотр видео - 15:54 ч.
Игры - 06:03 ч.
Режим ожидания - 110 ч.
Общая автономность
OnePlus Ace
н/д
ROG Phone 6
36:34 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus Ace vs Asus ROG Phone 6
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4290 x 2800
Апертура f/2.4 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 27.5 мм
Размер пикселя - 1.22 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.09" 1/2.93"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
OnePlus Ace
н/д
ROG Phone 6
93.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Апрель 2022 года Июль 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, автономность и звук - выбирайте Asus ROG Phone 6, а если программное обеспечение – то OnePlus Ace.

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