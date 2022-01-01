Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 апреля 2022 года OnePlus Ace с экраном 6.7" и чипом MediaTek Dimensity 8100 Max, против 6.5-дюймового Motorola Edge 30, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G Plus и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.