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OnePlus Nord 2 5G против Apple iPhone XR

Ванплас Норд 2 5G
VS
Эпл Айфон XR
OnePlus Nord 2 5G
Apple iPhone XR

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 июля 2021 года OnePlus Nord 2 5G с экраном 6.43" и чипом MediaTek Dimensity 1200 5G, против 6.1-дюймового Apple iPhone XR, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 35 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы (1)

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus Nord 2 5G
  • Комплектуется на 1558 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 2942 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Современный порт USB Type-C
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • На 0.33" большая диагональ экрана
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Показывает на 34% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Смартфон на 2 года и 11 месяцев новее
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • На 26% выше плотность пикселей (410 vs 326 PPI)
Причины выбрать Apple iPhone XR
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 10 Вт
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем OnePlus
  • На 10% выше максимальная яркость экрана (695 против 631 нит)
  • На 37% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1111 и 813 баллов
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nord 2 5G
vs
iPhone XR

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.43 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 410 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.8% 79%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 128.2% 100%
ШИМ (PWM) 119 Гц Не обнаружено
Время отклика 8 мс 32.8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1920:1
Максимальная яркость
Nord 2 5G
631 нит
iPhone XR +10%
695 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 158.9 мм 150.9 мм
Ширина 73.2 мм 75.7 мм
Толщина 8.3 мм 8.3 мм
Вес 189 граммов 194 грамма
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Серый, Зеленый Синий, Черный, Белый, Красный, Желтый, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Nord 2 5G +9%
85.8%
iPhone XR
79%

Производительность

Тестируем Ванплас Норд 2 5G и Эпл Айфон XR в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1200 5G Apple A12 Bionic
Макс. частота 3000 МГц 2490 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest
- 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex
Размер транзистора 6 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G77 MC9 Apple A12 Bionic GPU
Частота GPU 850 МГц 1100 МГц
FLOPS - ~560 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nord 2 5G
813
iPhone XR +37%
1111
Geekbench 5 (многоядерный)
Nord 2 5G +25%
2778
iPhone XR
2215
AnTuTu Benchmark 9
Nord 2 5G +34%
660113
iPhone XR
492815
CPU 186770 136583
GPU 232801 179228
Memory 114516 77872
UX 131863 103093
Total score 660113 492815
3DMark Wild Life Performance
Nord 2 5G
4171
iPhone XR +26%
5261
Stability 66% 68%
Graphics test 24 FPS 31 FPS
Graphics score 4171 5261
PCMark 3.0 score 8512 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 iOS 12 (С обновлением до iOS 15.2)
Оболочка UI OxygenOS 11.3 15.4
Размер системы из коробки 14 ГБ 11.1 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 2942 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (98% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:31 ч. 1:43 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:29 ч. 11:16 ч.
Просмотр видео 13:49 ч. 12:45 ч.
Игры 05:27 ч. 05:10 ч.
Режим ожидания 94 ч. 123 ч.
Общая автономность
Nord 2 5G
32:08 ч.
iPhone XR +3%
33:02 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus Nord 2 5G vs Apple iPhone XR
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
-
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото OnePlus Nord 2 5G от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 7 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3088 x 2316
Апертура f/2.5 f/2.2
Фокусное расстояние - 32 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Nord 2 5G +21%
125
iPhone XR
103
Качество видео
Nord 2 5G +9%
105
iPhone XR
96
Итоговая оценка камеры
Nord 2 5G +15%
116
iPhone XR
101

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 12
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nord 2 5G
81.6 дБ
iPhone XR +7%
87.3 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Июль 2021 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Июль 2021 года Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
- Наклеенная на экран пленка		 - Смартфон Apple iPhone XR
- USB-адаптер питания
- Кабель Lightning
- Наушники EarPods с коннектором Lightning
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus Nord 2 5G более удачной покупкой.

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Мнение пользователей

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KiberkotletaPUBGm 05 августа 2021 16:37
One plus абсолютно во всём лучше
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